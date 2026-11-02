Arheolozi u centru Splita pronašli grobnice s ljudskim ostacima pa naišli na neočekivan problem. Pogledajte što uništava stoljetne zidove

Arheološka istraživanja crkve sv. Eufemije u Splitu otkrila su oštećenja vrijednih povijesnih struktura nastala širenjem korijenja obližnjeg brijesta. Korijenje ujedno otežava daljnje istraživačke radove.

Revizijska arheološka istraživanja crkve sv. Eufemije u Splitu, koja su započela 1. listopada 2026. godine, donijela su nova otkrića, ali i ukazala na probleme u očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine.

Kako je izvijestio Grad Split, tijekom dosadašnjih radova otkriveni su zidovi triju crkvenih apsida, a istraženo je i pet grobnica s ljudskim skeletnim ostacima.

Korijenje oštetilo zidove i grobnice

Na dijelu otkrivenih zidova i grobnih struktura uočena su oštećenja povezana sa širenjem korijenja obližnjeg brijesta. Osim što je utjecalo na očuvanost arheoloških ostataka, korijenje dodatno otežava provedbu istraživanja.

Unatoč poteškoćama, arheološki radovi se nastavljaju, uz posebnu pozornost posvećenu zaštiti i očuvanju otkrivenih struktura.

Iz Grada Splita poručuju kako će nastaviti pratiti tijek istraživanja s ciljem zaštite i dugoročnog očuvanja ove vrijedne kulturno-povijesne baštine.