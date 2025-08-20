Arheološki muzej u Splitu obilježava 205. obljetnicu – dvije lokacije, isto vrijeme, jedinstveno iskustvo

U petak, 22. kolovoza 2025., s početkom u 18:30 sati, Arheološki muzej u Splitu obilježit će svoj 205. rođendan posebnim aktivnostima koje će se istodobno održati na dvije lokacije – u Arheološkom muzeju u Splitu i na arheološkom lokalitetu Salona.

U Arheološkom muzeju u Splitu održat će se tematsko vodstvo pod nazivom „Rođendanski misterij(i)“. Kroz odabrane muzejske spomenike, posjetitelji će se uz kustosicu upoznati s drevnim običajima proslave rođendana i otkriti kako se neki od njih, gotovo nepromijenjeni, prenose sve do današnjih dana. Program je prilagođen svim uzrastima.

Na Manastirinama u Saloni, za djecu uzrasta od 4 do 7 godina bit će izvedena kostimirana predstava „Priča iz Salone“. Kroz likove Salonitanaca, rimskog vojnika i carice Priske, najmlađi će posjetitelji na zanimljiv i interaktivan način upoznati bogatu povijest nekadašnje prijestolnice rimske provincije Dalmacije.

Ulaz na obje aktivnosti je besplatan, a Arheološki muzej u Splitu poziva sve zainteresirane da im se pridruže i zajedno proslave još jedan rođendan najstarijeg hrvatskog muzeja.