Arheološka senzacija iz Dalmatinske zagore, u Veliću nalazište rijetko i u Europi: Objavljen znanstveni rad koji daje novu težinu raspravi o triljskoj zaobilaznici

Dok se u Cetinskoj krajini vodi rasprava o planiranoj triljskoj zaobilaznici i mogućem utjecaju gradnje na arheološku baštinu, objavljen je znanstveni rad koji dodatno rasvjetljava iznimnu povijesnu vrijednost prostora Velića i Jabuke. Ono što na prvi pogled izgleda kao nepregledna mreža starih suhozida, kamenih gomila i zaraslih putova zapravo krije ostatke velikog, planski organiziranog gospodarskog sustava iz vremena kasne antike.

Autor istraživanja, Miroslav Katić, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, zaključuje da se na području Jabuke i Velića nalazio golemi kasnoantički veleposjed, površine približno 3,5 do 4 četvorna kilometra, čiji su stanovnici uzgajali stoku, obrađivali zemlju, vadili kamen i pijesak te proizvodili građevinski materijal.

Rad pod naslovom „Rimske ceste i kasnoantički ruralni krajolik u Jabuci i Veliću kod Trilja“ objavljen je u 52. svesku znanstvenog časopisa Starohrvatska prosvjeta, koji nosi oznaku 2025. godine, a na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak postao je dostupan 12. studenoga 2026. godine.

Posebno je zanimljivo što autor, na temelju rezultata istraživanja, ovaj prostor ocjenjuje rijetko dobro očuvanim primjerom kasnoantičkog ruralnog krajolika, ne samo u Dalmaciji nego i u širem europskom kontekstu.

Nisu to bile samo kamene ograde: Otkriven čitav sustav star oko 1.400 godina

Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja jest da brojne kamene strukture koje se danas mogu vidjeti na području Velića, Osoja i Jabuke nisu nastajale nasumično. Dio njih pripada velikom i organiziranom gospodarskom sustavu koji je funkcionirao tijekom kasne antike, osobito u 6. i prvoj polovini 7. stoljeća.

Veliku ulogu u otkrivanju stvarnih razmjera tog kompleksa imala je LiDAR tehnologija, odnosno lasersko snimanje terena koje omogućuje prepoznavanje ostataka nekadašnjih građevina i putova čak i na područjima prekrivenima gustom vegetacijom.

Snimke su otkrile nevjerojatno složenu mrežu suhozida, velikih stočarskih torova, kuća, putova i ograđenih površina. Arheološka iskopavanja zatim su pomogla utvrditi starost i namjenu dijela tih objekata.

Katić ovaj oblik gospodarstva tumači kao saltus, prostrani veleposjed koji se bitno razlikovao od klasičnih rimskih seoskih imanja, poznatih kao villae rusticae. Ovdje nije bila riječ o jednoj raskošnoj vili s okolnim zemljištem, nego o velikom prostoru podijeljenom na međusobno povezane proizvodne cjeline.

Zanimljivo je da su pojedini dijelovi te organizacije prostora preživjeli stoljeća. Kasnije generacije stanovnika koristile su stare komunikacijske pravce i gradile nove suhozide na ostatcima starijih struktura, zbog čega je antički raspored velikim dijelom ostao prepoznatljiv do danas.

Pronađene kuće, krušna peć i tragovi svakodnevnog života

Posebno vrijedne rezultate donijela su istraživanja lokaliteta Biluše i Osoje, na kojima su arheolozi proučavali ostatke kasnoantičkih kuća i pripadajućih gospodarskih prostora.

Na Bilušama je dokumentirana građevina duga približno 22,5 metara i široka osam metara. Istraživanja su pokazala da je riječ o dvjema međusobno povezanim kućama, uz koje su se nalazili veliki torovi i dvorišta. Jedan od ograđenih prostora obuhvaćao je čak 4.841 četvorni metar.

Još su zanimljiviji rezultati laboratorijskih analiza. U jednoj od kuća pronađeno je ognjište, a radiokarbonska analiza uzorka dala je kalibrirani vremenski raspon od 536. do 644. godine, uz vjerojatnost od 94,5 posto.

Na Osoju je istraživana druga kuća, duga oko 12 i široka 6,3 metra. U njoj su pronađeni ostatci krušne peći, što pruža izravan uvid u svakodnevni život njezinih stanovnika. Analizom tragova pepela dobiven je vremenski raspon od 534. do 640. godine, uz vjerojatnost od 89,3 posto.

Takvi rezultati važni su jer omogućuju znanstveno datiranje barem dijela kompleksa i potvrđuju da je na tom prostoru postojala organizirana zajednica u razdoblju kada je antički svijet već prolazio kroz velike političke i društvene promjene.

Golemi stočarski kompleks, rimske prometnice i Čačvina kao zaštitnik područja

Prema Katićevoj interpretaciji, stočarstvo je bilo temelj gospodarstva ovog veleposjeda. Brojni torovi i ograde svjedoče o uzgoju velikog broja životinja, a procjene njihova kapaciteta upućuju na mogućnost držanja više desetaka tisuća grla sitne stoke.

Važno je naglasiti da je riječ o procjeni mogućeg kapaciteta, a ne o izravno utvrđenom povijesnom broju životinja. Ipak, razmjeri sačuvanih struktura upućuju na gospodarsku djelatnost koja je nadilazila potrebe malog seoskog naselja.

Presudnu ulogu u funkcioniranju sustava imale su rimske ceste. Glavna prometnica vodila je od Trilja, preko Vedrina, Jabuke i Velića, prema Tijarici i dalje u unutrašnjost. Postojala je i mreža sporednih cesta koja je povezivala gospodarstva, pristupe vodi, pašnjake i utvrđene položaje.

Takva mreža omogućavala je prijevoz stoke, hrane i drugih proizvoda, ali i građevinskog materijala prema Saloni i drugim naseljima.

Posebno mjesto zauzimala je utvrda Čačvina, koja je nadzirala važne komunikacije i okolni prostor. Prema autorovoj interpretaciji, njezina kasnoantička faza imala je važnu obrambenu ulogu u zaštiti prometnica i gospodarskih aktivnosti.

Upravno i crkveno središte veleposjeda najvjerojatnije se nalazilo na lokalitetu Krcina ograda, gdje su ranijim istraživanjima otkriveni ostatci ranokršćanskog kompleksa i zidanih grobnica.

Velić nije proizvodio samo hranu: Zanimljiva uloga lokalnog pijeska i Marija Kozine

Znanstveni rad otkriva još jednu, široj javnosti manje poznatu dimenziju antičkog gospodarstva u triljskom kraju. Uz stočarstvo, važnu ulogu imala je eksploatacija građevinskog kamena, pijeska i proizvodnja vapna.

Na području Maja identificirani su ostatci kamenoloma, dok su na lokalitetu Mrke stine kod Radune zabilježeni tragovi vađenja posebne vrste tamnosmeđeg pijeska, lokalno poznatog kao mrkuša.

Taj se pijesak koristio za proizvodnju vapnenog morta, a njegova prepoznatljiva boja omogućila je povezivanje građevinskog materijala s različitih arheoloških lokaliteta. Katić navodi njegovu uporabu na Bilušama, u Krcinoj ogradi te na kasnoantičkoj utvrdi Grubuša iznad Dicma.

Ovdje se pojavljuje i zanimljiva poveznica sa suvremenom raspravom o zaobilaznici.

Naime, autor u znanstvenom radu zahvaljuje Mariju Kozini iz Velića, koji je godinama upozoravao na vrijednost lokalne baštine, a o čijim je upozorenjima Dalmacija Danas ranije izvještavala.

Katić opisuje kako je Kozina prepoznao karakterističan pijesak u uzorku antičkog morta te istraživače odveo na lokalitet u Raduni, gdje se ista vrsta pijeska stoljećima koristila kao građevinski materijal.

Ta epizoda pokazuje koliko je u arheološkim istraživanjima vrijedno poznavanje terena i usmena predaja lokalnog stanovništva. Zahvaljujući takvoj suradnji otkrivena je još jedna gospodarska poveznica unutar velikog antičkog kompleksa.

Znanstvenik ističe iznimnu očuvanost. Što to sada znači za triljsku zaobilaznicu?

Zaključak znanstvenog rada posebno je važan u svjetlu aktualnih planova gradnje nove prometnice. Katić opisuje Velić i Jabuku kao prostor na kojemu je moguće pratiti gotovo cjelovit raspored nekadašnjeg gospodarskog sustava, od stambenih objekata i torova do cesta i zona eksploatacije sirovina.

Prema njegovoj ocjeni, riječ je o iznimno vrijednom arheološkom krajoliku, čija očuvanost zaslužuje sustavnu zaštitu i nastavak interdisciplinarnih istraživanja.

Podsjetimo, Dalmacija Danas je 4. studenoga objavila odgovore Hrvatskih cesta, Ministarstva kulture i medija te Grada Trilja o planiranoj zaobilaznici, odnosno izmještanju državne ceste DC220 na dionici Čaporice – Velić.

Hrvatske ceste tada su potvrdile da je projektirana trasa na području Velića i Osoja već bila korigirana radi smanjenja utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. Lokacijska dozvola izdana je 14. listopada 2026., ali prije početka gradnje potrebno je provesti daljnje propisane postupke.

Ministarstvo kulture i medija upozorilo je na arheološko bogatstvo i nedovoljnu istraženost prostora te potvrdilo obvezu dodatnih pregleda terena, probnih istraživanja i zaštitnih arheoloških radova. Grad Trilj, s druge strane, podržava izgradnju zaobilaznice zbog prometne sigurnosti i razvoja, uz poštovanje mjera zaštite baštine.

Novi znanstveni rad sam po sebi ne dokazuje da će planirana cesta uništiti određeni arheološki objekt, niti donosi analizu preklapanja buduće trase sa svim evidentiranim strukturama. Za takvu procjenu potrebna je precizna usporedba projektne dokumentacije, arheoloških karata i stvarnog stanja na terenu.

No istraživanje donosi važan dodatni argument da Velić, Biluše, Osoje, Jabuku i Čačvinu treba promatrati kao dijelove šire povijesne cjeline, a ne isključivo kao skup zasebnih nalazišta.

Time se otvara i pitanje koliko će se prilikom daljnje pripreme zaobilaznice voditi računa ne samo o pojedinim građevinama i ostatcima rimskih cesta nego i o očuvanju međusobnih odnosa koji tom krajoliku daju posebnu znanstvenu vrijednost.

Jer priča o Veliću nije samo priča o nekoliko zidova zaraslih u makiju. Riječ je o prostoru koji čuva tragove života, rada i prometnih veza ljudi koji su ovdje živjeli prije približno četrnaest stoljeća. I dok se danas projektira nova cesta, znanstvenici otkrivaju koliko su promišljeno prometnice na istom prostoru bile povezane s njegovim razvojem još u rimsko doba.

Znanstveni izvor: Miroslav Katić, Rimske ceste i kasnoantički ruralni krajolik u Jabuci i Veliću kod Trilja, Starohrvatska prosvjeta, III/52 (2025.), str. 37.–74. Rad je dostupan na portalu Hrčak: https://hrcak.srce.hr/353282.