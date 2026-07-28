Argentinski tango večeras osvaja splitsku Pjacu: Stižu dvojica velikana iz Buenos Airesa

U sklopu jubilarnog, 15. izdanja festivala Ljetne čari klasične glazbe, večeras će ispred Stare gradske vijećnice na splitskoj Pjaci nastupiti poznati argentinski glazbenici Diego "Dipi" Kvitko i Walter Romero. Koncert na Narodnom trgu počinje u 20 sati, a splitska publika imat će priliku uživati u posebnom spoju tradicionalnog argentinskog tanga, gitarske virtuoznosti, snažnog vokalnog izričaja i književnosti.

Dobro poznato ime hrvatskoj publici

Walter Romero već je dobro poznat hrvatskoj publici. Tijekom 2022. i 2023. godine nastupao je u pratnji gitarista Maximiliana Lune i Martina Perdomoa u Splitu, Solinu, Imotskom, Dubrovniku i Cavtatu te na Silbi, Lastovu i Visu. Nastupao je i u Jablanici u Bosni i Hercegovini te na Tango Campu u Kolašinu u Crnoj Gori. Posebno se ističe njegova suradnja s dubrovačkom jazz vokalisticom, autoricom i producenticom Majom Grgić, koja je kulminirala zajedničkim nastupom na Dubrovačkim ljetnim igrama 2022. godine.

Prošle godine Romero je zajedno s Diegom Kvitkom tijekom kratke europske turneje ponovno posjetio Hrvatsku te održao koncerte u Splitu, Visu i Cavtatu.

Romero je pjevačku karijeru započeo 1999. godine, nastupajući u najvažnijim tango klubovima Buenos Airesa. Smatra ga se netipičnim umjetnikom jer je izašao iz okvira tradicionalnog izvođenja i stvorio prepoznatljiv umjetnički izričaj koji povezuje glazbu i književnost. Kroz svoj poseban stil nastoji povezati svijet tanga s bogatom tradicijom argentinske književnosti, obrađujući različite teme i stvarajući nove "načine govora" unutar tango izričaja.

Jedan od protagonista suvremene tango scene

Diego "Dipi" Kvitko jedan je od nezaobilaznih protagonista današnje tango scene, bilo da nastupa kao gitarist, skladatelj i aranžer ili svoje znanje prenosi kao glazbeni pedagog. Rođen je 1975. godine u Buenos Airesu, u razdoblju kada je popularnost tradicionalnog tanga počela slabjeti pred masovnijom glazbenom produkcijom. Ipak, Kvitko je ostao vjeran njegovim izvornim vrijednostima, razvijajući vlastitu estetiku i umjetnički izraz koji se odupire prolaznim trendovima.

Diplomirao je na Školi popularne glazbe u Avellanedi, gdje je razvio bliski profesionalni odnos s Aníbalom Ariasom, majstorom gitare i članom poznatog kvarteta Aníbala Troila.

Festival već 15 godina obogaćuje splitsko kulturno ljeto

Tijekom petnaest godina postojanja Ljetne čari klasične glazbe izrasle su u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju Splita. Festival okuplja renomirane umjetnike iz Hrvatske i inozemstva, stvarajući prostor susreta publike i vrhunske glazbene umjetnosti. Jubilarno izdanje nastavlja tu tradiciju programom koji povezuje različite glazbene stilove, generacije izvođača i kulturne sredine.

Iz Glazbene mladeži Split zahvalili su Turističkoj zajednici grada Splita i Muzeju grada Splita na partnerskoj suradnji u organizaciji programa, kao i Gradu Splitu te Splitsko-dalmatinskoj županiji, čija dugogodišnja potpora omogućuje kontinuitet kulturnih programa i daljnji razvoj glazbenog života u gradu.