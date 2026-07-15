Argentina u dramatičnoj završnici srušila Englesku i izborila finale sa Španjolskom

Argentina je izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u dramatičnom polufinalnom susretu u Atlanti pobijedila Englesku rezultatom 2:1. Aktualni svjetski prvaci do preokreta su stigli pogocima u samoj završnici utakmice.

Engleska povela preko Gordona

Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Engleska je povela u 55. minuti. Strijelac za englesku reprezentaciju bio je Gordon, čime je Argentina dovedena u tešku situaciju. Englezi su prednost čuvali sve do završnih minuta, no branitelji naslova nisu odustajali.

Argentina preokrenula u završnici

Argentina je izjednačila u 86. minuti pogotkom Fernandeza, a potpuni preokret dogodio se u drugoj minuti sudačke nadoknade. Lautaro Martinez tada je zatresao mrežu Engleske za konačnih 2:1 i veliko slavlje argentinskih navijača.

Argentina će u nedjeljnom finalu igrati protiv Španjolske, koja je u prvom polufinalnom susretu svladala Francusku rezultatom 2:0. U utakmici za treće mjesto sastat će se poraženi polufinalisti Francuska i Engleska.

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