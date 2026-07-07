Argentina preživjela egipatsku dramu: Messi promašio penal, pa režirao ludi preokret za četvrtfinale

Argentina je prošla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026. nakon jedne od najdramatičnijih utakmica nokaut-faze. Aktualni svjetski prvaci pobijedili su Egipat 3:2, iako su do 79. minute gubili 0:2 i izgledali kao momčad koja se oprašta od turnira.

Egipat je bio na pragu povijesne senzacije, ali je Argentina u završnici pokazala zašto je i dalje jedna od najopasnijih reprezentacija svijeta. Cristian Romero, Lionel Messi i Enzo Fernández donijeli su veliki preokret u završnih petnaestak minuta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Egipat šokirao svjetske prvake

Egipat je poveo u 15. minuti preko Yassera Ibrahima, koji je glavom zabio nakon prekida. Argentina je ubrzo dobila veliku priliku za povratak, ali je egipatski vratar Mostafa Shobeir obranio jedanaesterac Lionelu Messiju.

Bio je to trenutak koji je dodatno podigao egipatsko samopouzdanje, a Argentinu gurnuo u nervozu. Egipat se disciplinirano branio, čekao kontre i dugo držao aktualne prvake daleko od pravog ritma.

Salah pokrenuo akciju za 2:0

U 67. minuti Egipat je stigao i do drugog pogotka. U brzoj kontri sudjelovao je Mohamed Salah, akciju je nastavio Haissem Hassan, a završio Mostafa Zico za velikih 2:0.

U tom trenutku činilo se da gledamo jednu od najvećih senzacija prvenstva. Argentina je bila u problemima, Egipat na korak od četvrtfinala, a Messi i društvo pred zidom.

Messi se vratio kad je bilo najteže

No, onda je krenuo argentinski preokret. U 79. minuti Messi je ubacio, a Cristian Romero glavom smanjio na 1:2. Samo nekoliko minuta kasnije Messi je sam pogodio za 2:2 i potpuno promijenio atmosferu utakmice.

Argentinski kapetan tako je nakon promašenog penala ipak pronašao način da obilježi utakmicu. U ključnim trenucima ponovno je bio čovjek odluke, a Argentina je u završnici izgledala kao momčad koja je odbila prihvatiti ispadanje.

Enzo za erupciju Argentine

Potpuni preokret stigao je u sudačkoj nadoknadi. Enzo Fernández zabio je za 3:2 i veliko argentinsko slavlje. Egipat je nakon toga protestirao zbog situacije koja je prethodila pogotku, ali pogodak je priznat i Argentina je preživjela dramu u Atlanti.

Bio je to bolan kraj za Egipat, koji je odigrao hrabru i taktički vrlo zrelu utakmicu. Ipak, protiv Messija i Argentine ni 2:0 u završnici nije bilo dovoljno.

Argentina čeka pobjednika Švicarska - Kolumbija

Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Švicarska - Kolumbija. Utakmica četvrtfinala na rasporedu je 11. srpnja u Kansas Cityju.

Nakon teškog prolaska protiv Zelenortskih Otoka i nove drame protiv Egipta, jasno je da Argentina ne djeluje nepobjedivo. Ali jednako je jasno i nešto drugo: dok je Messi na terenu, ova momčad uvijek ima posljednju riječ.