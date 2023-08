Čak 19 članova PŠRD “Arbun” poslalo je potpisanu izjavu medijima kao i prateću dokumentaciju kojom dokazuju sumnje u brojne nepravilnosti prilikom izbornog procesa. Između ostalog navode kako glasačka kutija prije samog početka glasovanja nije bila zajednički formirana i pregledana, a oni koji su glasovali, su to činili bez predočavanja osobne iskaznice ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta.

Osim jedne članice koja je spremno pokazala svoju osobnu kartu, drugi su govorili da nisu ponijeli osobnu kartu ili da je ne žele pokazati no svejedno su pristupili glasovanju iako nitko od ljudi u biračkom odboru nije sa sigurnošću mogao utvrditi njihov identitet, kazao je za portal mega-media jedan od potpisnika Prijave nepravilnosti.

Naime, nisu svi oni koji su glasovali bili nepoznati članovima biračkog odbora, ali je činjenica da nije ispoštovana zakonska procedura. Među onima koji su glasovali, bilo je i maloljetnika, ali i onih koji su bili potpuno nepoznati što baca sumnju na legitimnost izbornog ciklusa.

Glasačka kutija je tijekom dva dana izbornog ciklusa bila bez ikakvog nadzora u vremenu od 12 do 17 sati kao i tijekom noći! Značajan broj birača imao je tzv. šalabahtere odnosno papiriće s kojih su prepisivali za koga trebaju glasovati, a o čemu svjedoče i poruke koje su među sobom putem mobitela razmjenjivali pojedini članovi PŠRD “Arbun”.

Na listi birača bilo je i pokojnika, ali i duplih imena. Prilikom brojanja glasova, izborna komisija bila je nepotpuna, navodi se u Prijavi nepravilnosti.

Reagirali su i prema Nadzornom odboru sa Zahtjevom o provođenju transparentnih i zakonitih izbora obzirom da su bili informirani o nepravilnostima, a naknadno su uputili i požurnicu.

Na redakciju Dalmacija danas stigao je mail u kojemu se 19 članova PŠRD Arbuna osvrće na 21. i 22. srpnja održane izbore za zastupnike u skupštini PŠRD „Arbun“. Tvrdeći kako su izbori provedeni protuzakonito Nadzornom odboru društva uputili su prijavu nepravilnosti, a njihov dopis u kojemu navode sporne elemente izbora, zajedno s foto materijalom kojeg su poslali, objavljujemo u cijelosti.

– Ovim putem želimo obavijestiti nadležne službe i lokalnu javnost o nevjerojatnoj količini propusta i nepravilnosti tijekom provođenja izbora, te izraziti opravdanu sumnju u njihovo namještanje. Pravovremeno smo se obratili izvršnom odboru (upravi) Društva i predsjedavajućem Tomislavu Giliću koji su raspisali i proveli izbore i koji u samom postupku ne vide niti jednu jedinu pogrešku. Obratili smo se i nadzornom odboru Društva s predsjedavajućim Petrom Barišićem Marićem, koji u potpunosti ignorira naše dopise i požurnice. Svaki dan se očekuje sazivanje konstituirajuće sjednice skupštine prema rezultatima ovih nelegalnih i nelegitimnih izbora i stoga moramo što hitnije reagirati. Legalisti smo i služimo se isključivo legalnim i legitimnim metodama da bi zaštitili naš zajednički klub.

U nastavku ćemo ukratko navesti popis glavnih nepravilnosti baziranih na činjenicama. – Na ovim izborima svim višegodišnjim i redovitim članovima društva nisu omogućena ista, Zakonom i Statutom propisana prava, da biraju i budu birani. Popis kandidata je arbitraran, protivan klupskom Statutu i maliciozno isključuje jedan dobar dio članova.

– Prema Zakonu o udrugama popis članova udruge, a osobito birača i kandidata mora sadržavati OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva i po potrebi i dodatne podatke uz ime i prezime. Osim imena i prezimena ništa od navedenog nije ispoštovano, te su glasači, s obzirom na veći broj članova s istim imenom i prezimenom, dovedeni u zabludu za koga zapravo glasaju.

– Izbore je raspisao izvršni odbor na čelu s Tomislavom Gilićem koji je postavio sebe u izbornu komisiju, nadzirao izbore, fizički brojao listiće i na kraju proglasio izbore valjanima, što je eklatantan sukob interesa. Novi saziv skupštine potvrđuje mandat Gilića i njegove uprave.

– Pojedinci iz kruga postojeće uprave su prije i tijekom izbora dilali popis novih skupštinara. 35 članova s popisa je ušlo u novi saziv skupštine s ogromnom, nadrealnom prednošću. 90% svih glasova je išlo istoj tridesetpetorici članova. S obzirom da je popis skupštinara unaprijed kreiran, za što imamo dokaze i svjedoke, postoji opravdana sumnja da su izbori namješteni. Činjenica da jedan dio ljudi prema svojim zaslugama zaslužuje biti među zastupnicima, ne mijenja stvar. Saznanja o mogućem namještanju izbora i popisu zastupnika smo poslali još prije brojanja klupskom zaposleniku (tajniku) i članu uprave Frani Filipetiju, ali se nije udostojio odgovoriti.

– U izbornu komisiju su postavljene 4 osobe s popisa članova koji su „predodređeni“ za skupštinare, od kojih su neki i aktivno navodili članove prilikom glasanja. U izbornu komisiju su također postavljena čak 3 člana izvršnog odbora što je ponovno sukob interesa.

– U popis kandidata za zastupnike su protivno Statutu i Zakonu o udrugama podvaljeni neaktivni članovi, maloljetnici, članovi s krivotvorenim članstvom (J. Kozarić, učlanjen 8 godina unazad), članovi s državljanstvom BiH, članovi koji nisu platili sve propisane obaveze itd.

– Izbori su raspisani 3 i pol dana ranije bez objave na službenim stranicama kluba. Čak je uz sve to izvješen i pogrešan datum izbora, što je zadnji tren prepravljeno.

– Popis 417 članova kluba (koji mogu glasati) s nepotpunim podacima, duplim imenima i brojnim drugim greškama objavljen je tek 2 dana prije izbora.

– Skandalozan i obespravljujući popis kandidata za zastupnike u skupštini objavljen je tek dan prije izbora.

– Na stranicama kluba su u trenutku provođenja izbora bili nevažeći Statut star dvije godine i samo jedan manji dio važnih klupskih pravilnika.

– Na izborima su glasala djeca.

– Birači nisu prilikom glasanja pokazivali osobne iskaznice, a mnogi su bili nepoznati članovima izborne komisije.

– Kutija nije na početku pregledana od strane kompletne izborne komisije, niti je bila pod

neutralnim nadzorom tijekom dnevnih pauza i preko noći s obzirom da su se izbori održavali tijekom 2 dana s prekidima, ukazuju članovi PŠRD Arbuna na kako vele cijeli niz nepravilnosti.

U prilogu koji su nam poslali je i izvještaj člana izborne komisije, listić s popisom kandidata koji su ušli u skupštinu i jedan dio dopisa koje smo do sada slali.

– Pojedinci iz uprave nas uporno i lažno optužuju da rušimo klub, discipliniraju za izgovorenu riječ, isključuju iz društva za prijavljivanje nepravilnosti. Ne interesiraju nas ni fotelje ni privilegije. Nećemo odustati od inzistiranja na poštivanju svih članova društva, poštivanju klupskog Statuta i klupskih Pravilnika, kao i istim pravima propisanim statutom i zakonom bez iznimke. Premda šačica odgovornih, čim ih se prozove za netransparentan i nepropisan rad, stavlja znak jednakosti između sebe i društva, potpuno je jasno da društvo s tradicijom od gotovo 70 godina nije počelo s njima pa neće s njima niti završiti.

Apeliramo na Vas da zbog kršenja zakona preuzmete odgovornost, poništite ove izbore i poduzmete zakonom propisane radnje kako bi zaštitili jedan od simbola Makarske i njegove brojne članove od samovolje pojedinaca, stoji u priopćenju koje je poslano na adresu Zajednicu športskih udruga grada Makarske, Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika grada Makarske.

Potpisali su ga Andrijašević Ivo, Andrijašević Marko, Andrijašević Matko, Andrijašević Tonći, Dešković Emil, Drviš Ivo, Drviš Joze, Laznibat Silvijo, Marić Božen, Marić Ljubica, Marić Tihomir, Prgomet Sretan, Puharić Željko, Rubinić Dražen, Sessa Vanja, Srzić Branko, Srzić Ivo, Urlić Dragan i Vidoš Nikša.

Kako je sve počelo?

"Ja na iste probleme upozoravam zadnjih 4, 5 godina. 2019. sam bio član Skupštine i tada sam, a što je zapisano u Zapisniku, tražio da se podignu kaznene prijave, prozivao sam za nestajanje novca. Klub je imao parking, Grad ga je dozvolio, tu je bilo svega i svačega i kompletan novac od parkinga nije prijavljivan. Novci su se dijelili na stolu. To je prošlo, zaboravilo se.7

Sada se pojavio novi problem. Klub kao klub treba biti jedna neprofitna organizacija, mi imamo 13 zaposlenih radnika, konobara koji rade u kafiću bez iti jednog natječaja. Godinama upozoravam na nepravilnosti, do sada me se ismijavalo međutim sada se počela stvarati jedna kritična masa kvalitetnih ljudi, za klub i počeli su ragirati. U tome svemu istaknuo se jedan momak, Emil Dešković i nešto se pokrenulo. Najprije im je izbio financije, ne plaća se više članarina vezarina gotovinom nego se radi preko računa. Krenula su negodovanja, on je tražio da bude sve po pravilu, po zakonu, međutim onda je ista ekipa koja godinama radi probleme odlučila smjeniti da na način da su ga prije par dana isključili iz Kluba na smješan način, bez ikakvih konkretnih obrazloženja, bez materijalnih dokaza, sve bazirano na rekla-kazala. U Klubu vlada jedna samovolja, jedan totalitarni sistem 5,6 osoba. Sada su namijestili i izbore da bi se mogla provoditi daljnja politička ideja", kazao nam je Branko Srzić te dodao:

"Nisam za nepravilnosti, nisam za ilegalne radnje, nisam za nešto što je diskriminirajuće, a sve se to događa zadnjih godina".

Što se krije ispod površine cijele priče ne možemo službeno tvrditi, ali prema riječima nekolicine osoba iz grada Makarske koji su itekako upoznati s vladavinom sadašnjeg gradonačelnika, tu se krije nešto puno veće, a 'mali' klub Arbun samo je jedan pijun na ploči.

Naime, makarski odvjetnik koji je ujedno i vlasnik kafića, dug od četiri milijuna kuna,

pokušao se namjestiti hotel Dalmacija jer je u pitanju Valamar, a on je ambasador Valamara u gradu Makarskoj.

Neslužbeno, pokušava se 'uvaliti' Zlatko Komadini i Toninu Piculi zbog ulaska u Sabor. Od gospodina Komadine jako dobar prijatelj i drugi čovjek Valamara, (gospodin Koturić?), nude se razne usluge da se uližemo i da se uđe u Sabor.

Tu dolazi jedan hotel Dalmacija, na razini županije je bio natječaj, međutim gradonačelnik je tu pokušao uvaliti Arbun u kojemu radi njegov savjetnik za kapitalne uloge kao tajnik na plaći od 9 tisuća kuna. Inače je taj Arbun poznat kao utvrda SDP-a.

I sada ide taj položaj Peškere, Vaso Milijam Brkić, uzeo je Makaranu, pokušava se iz veslačkog kluba istjerati sportaše, veslače. Kada uzmete taj jedan trokut gdje se očistila velika Peškera, bojim se da će planuti 3,4 zgrade ili hotel. Dakle, postoji nešto puno veće u što je možda i upleten i sam gradonačelnik.

Sve se ovo događa da bi se što lakše i prije došlo do toga, namještanje izbora u PŠRD 'Arbun', biranje pojedinaca koji neće razmišljati svojom glavom nego će dignuti ruku za nešto love u džepu ili za vez jer u Klubu postoji 50% privremenih vezova što je apsurdno jer ako postoji 50% privremenih vezova ja mogu ucjenjivati tih 50% ljudi 'dat ću vam vez, a vi meni to', sve je namješteno da bi se napravilo nešto puno veće.

Ono što članovi 'Arbuna', njih 19 potpisanih, tvrde, jest namještanje izbora i krivotvorenje dokumenata za koje postoje i materijalni dokazi. Sve ovo ostalo što je spomenuto, a u što se sumnja posljednjih godina, se događa u tom smjeru da će u spomenutom trokutu niknuti nešto. Podsjetimo i na Zakon o plažama i pomorskome dobru čime će sada makarska plaža postati privatna (Spas makarske plaže - facebook grupa).

Sve prijavili Sportskoj inspekciji, Uredu državne uprave SDŽ,...

Nezadovoljni članovi PŠRD “Arbun”, njih čak 19 podnijelo je prijavu Sportskoj inspekciji, službi inspekcijskog nadzora, Uredu državne uprave SDŽ i drugima zbog nepravilnosti u provođenju izbora i osnovane sumnje u njihovo namještanje o čemu smo već pisali

U nastavku objavljujemo tekst prijave.

Samo nekoliko dana nakon što je u otvorenom pismu u javnost istupilo 19 članova PŠRD Arbun, tvrdeći kako su nedavni izbori za Skupštinu društva bili namješteni i puni propusta, na adresu naše redakcije stigla su i očitovanja izvršnog te nadzornog odbora PŠRD Arbun. Njihov sadržaj u cijelosti prenosimo u nastavku:

Sada je na potezu Ministarstvo uprave i pravosuđa kao i nadležne institucije, USKOK, policija zbog vrlo ozbiljnih sumnji u krivotvorenje službene dokumentacije i nepoštivanja Zakona o udrugama kao i samih internih akata.