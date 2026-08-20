APSURDNA PRIČA Zajčeva ponovno otvorena za promet: Splićani su prošli kaos, probijene rokove i priču koja traje desetljećima

Jedna od prometnica koja je posljednjih mjeseci zadavala najviše glavobolje stanovnicima Trstenika i vozačima na istoku Splita ponovno je prohodna. Od ovog tjedna promet se Zajčevom odvija dvosmjerno preko dvije istočne prometne trake. Važno je naglasiti da radovi time nisu u cijelosti završeni, nego je na snazi nova privremena regulacija koja će vrijediti do završetka svih zahvata.

Prethodno su sve četiri prometne trake na području križanja Trsteničke, Bruna Bušića i Zajčeve bile potpuno zatvorene do 18. kolovoza. Razlog novom pomicanju roka ponovno su bile instalacije ispod kolnika koje ranije nisu bile evidentirane, zbog čega je trebalo izvesti dodatno revizijsko okno. Za brojne stanovnike ovog dijela Splita već i povratak prometa kroz dvije trake znači veliko olakšanje. A kada se pogleda što se sve oko Zajčeve događalo posljednjih godina, jasno je zašto.

Još 2022. godine: Cesta napravljena, ali se njome nije moglo normalno voziti

Problemi Zajčeve nisu počeli jučer. Na sjednici splitskog Gradskog vijeća u ožujku 2022. tadašnji vijećnik Mosta Ivica Grković pitao je što će biti s dijelom Zajčeve koji je već bio izgrađen, ali nije pušten u promet.

Tada je iz gradske uprave odgovoreno da gradilište jest završeno, ali da još nije napravljena primopredaja između izvođača i Grada. Taj se prostor planirao koristiti kao privremeno parkiralište, dok se ne riješe tri sudska spora na čestici koja se nalazi na trasi buduće prometnice. Dakle, problem Zajčeve već tada nije bio samo asfalt ili građevinski strojevi. U priču su bili uključeni imovinsko-pravni odnosi, sudski postupci i desetljećima neriješeno potpuno povezivanje prometnice.

Koliko je Zajčeva postala simbol splitskog čekanja možda najbolje pokazuje izjava s kraja 2024. godine. Na sjednici Gradskog vijeća vijećnik Ante Grubišić (HSP) pitao je zašto je kod helidroma izgrađen rotor sa samo jednom trakom. Tadašnji dogradonačelnik Bojan Ivošević objasnio je da je riječ o privremenom rješenju koje bi trebalo nestati kada Zajčeva konačno bude završena u punom profilu. "Ona se gradi već 51 godinu i zapela je u brojnim sudskim postupcima i birokraciji", rekao je tada Ivošević.

"Zbog 200 metara ceste dođe ti da lupaš glavom o šoferšajbu"

Samo dan ranije, 16. prosinca 2024., stanovnici Trstenika upozoravali su na prometne probleme koji su im već tada ozbiljno otežavali svakodnevicu. Jedna stanovnica istaknula je da je riječ o svega oko 200 metara ceste, ali da zatvaranje tog poteza proizvodi ogromne gužve u kvartu. Radovi su u tom trenutku trajali mjesecima, a iz Vodovoda i kanalizacije bilo je objašnjeno da su zahvati iznimno složeni. Izvodili su se kanalizacijski cjevovodi velikih dimenzija i na velikim dubinama, podzemne rasteretne građevine i kišni preljevi, a trebalo je izmjestiti i postojeći plinovod koji, među ostalim, opskrbljuje bolnicu Križine.

Već tada se pojavio problem koji će se kasnije ponovno pokazati ključnim - postojeća dokumentacija nije dovoljno precizno prikazivala položaj instalacija ispod zemlje. Na dijelu ispod Fregate instalacije je trebalo otkopavati i snimati kako bi se uopće utvrdilo gdje se točno nalaze.

Novi iskopi, nove faze i nova prometna regulacija

Problemi su se nastavili i tijekom 2025. godine. U srpnju su krenuli novi ispitni iskopi na području križanja ulica Trstenik, Bruna Bušića i Zajčeve. Radovi su bili podijeljeni u dvije faze: u jednoj se zatvarao zapadni, a u drugoj istočni dio kolnika, dok se promet odvijao dvosmjerno preostalim dvjema trakama.

Tada je bilo predviđeno da probni iskopi završe do 25. srpnja 2025. godine. No glavni prometni udar tek je slijedio. Od 18. ožujka ove godine krenula je nova velika faza radova u Zajčevoj. Počela je izgradnja Kišnog preljeva Trstenik 1, rasteretnog bazena, gravitacijskih cjevovoda, fekalnog kolektora i spojnog kanala za kolektor Bačvice, uz prethodno izmještanje vodovoda i plinovoda.

Za tu fazu bilo je predviđeno potpuno zatvaranje dijela ulice. Planirani završetak bio je 15. lipnja 2026. godine.

Zatvaranje je vrlo brzo pokazalo koliko je Zajčeva bitna za promet cijelog područja. Krajem ožujka pojavila se i neobična posljedica radova: dio vozača počeo je kao alternativni pravac koristiti cestu kroz KBC Križine. Rezultat je bio prometni kolaps unutar bolničkog kompleksa, pa su u poslijepodnevnoj špici morali intervenirati i prometni redari te preusmjeravati vozila.

Rok prošao, radovi ostali: "Građani više ne traže obećanja"

A onda je stigao 15. lipnja. Najavljeni rok prošao je, no radovi nisu završili. Već idućeg dana predsjednik Gradskog kotara Trstenik Damir Barbir upozorio je da građani mjesecima trpe prometni kolaps, zastoje i otežano funkcioniranje cijelog kvarta te da više ne traže obećanja, nego poštivanje javno objavljenih rokova. Dan kasnije stigla je i službena potvrda onoga čega su se stanovnici pribojavali - rok se produžuje.

Tijekom izvođenja radova pojavile su se okolnosti koje nije bilo moguće potpuno predvidjeti. Položaji pojedinih vodovodnih i plinskih instalacija nisu odgovarali postojećoj dokumentaciji, pa su projektna rješenja morala biti prilagođavana. Poseban problem bilo je usklađivanje radova s korisnicima kojima se opskrba vodom i plinom nije smjela ozbiljnije prekidati, među kojima su bolnica, Sveučilište i druge ustanove. Novi rok za potpuno zatvaranje tada je postavljen najkasnije do kraja srpnja.

Stanovnici tražili barem jednu traku, postavilo se i pitanje rada u više smjena

S Trstenika je ubrzo stigao novi apel. Tražilo se da se do završetka radova omogući prometovanje barem jednom trakom za izlazak vozila iz kvarta, a javno je postavljeno i pitanje zašto se na jednom od najvažnijih prometnih pravaca istočnog Splita ne organizira rad u više smjena. Upozoreno je da zatvaranje pogađa više tisuća stanovnika Trstenika te otežava i pristup KBC-u Split na Križinama. Nekoliko dana poslije ponovno se otvorilo pitanje zašto na prometno najproblematičnijim gradilištima nema druge ili treće smjene, a kao posebno osjetljiva lokacija izdvojena je upravo Zajčeva.

Tada se govorilo o završetku radova "najdulje početkom kolovoza, vjerojatno ranije". Pokazalo se - ipak kasnije.

Krajem srpnja došlo je do novog pomicanja. Na gradilištu su ponovno pronađene ranije neevidentirane podzemne instalacije, zbog kojih je trebalo izgraditi dodatno revizijsko okno u sredini kolnika. Potpuno zatvaranje sve četiri trake zato je produljeno do 18. kolovoza. Dan kasnije, 19. kolovoza, Zajčeva je napokon ponovno otvorena za promet - zasad preko dvije istočne trake kojima se vozi dvosmjerno. Radovi, dakle, još nisu potpuno završeni. Ali nakon mjeseci obilazaka, kolona, ulazaka kroz bolnicu, probijenih rokova i neugodnih iznenađenja ispod zemlje, stanovnicima Trstenika i tisućama vozača koji svakodnevno prolaze ovim dijelom Splita vratila se barem jedna stvar koju su dugo čekali - promet kroz Zajčevu. A cijela priča još jednom pokazuje zašto je ova ulica već desetljećima jedna od najpoznatijih prometnih "sapunjara" u Splitu.