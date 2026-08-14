Apokaliptični prizori nakon požara kod Omiša: Izgorjela vozila ostala uz cestu

Na fotografiji s područja Omiša vidi se automobil koji je u požaru gotovo potpuno izgorio. U neposrednoj blizini nalazi se još nekoliko teško oštećenih i izgorjelih vozila, među njima i kamionet. Crnilo, pepeo i nagorjelo raslinje protežu se uz samu prometnicu.

Prizori su to koji najbolje svjedoče o razmjerima požara koji je tijekom noći poharao područje Lokve Rogoznice i približio se Omišu i Omiškoj stini.

Požar je iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu. Prema dosad dostupnim informacijama, stradali su brojni objekti i vozila, a izgorjeli su i električni stupovi. Evakuirano je oko 200 ljudi, dok je u KBC-u Split medicinska pomoć pružena za 36 osoba. Četrnaest ih je hospitalizirano, a sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo.

Iako je jutro mirnije i nema otvorenog plamena, posljedice požara tek se počinju zbrajati. Na terenu su i dalje vatrogasci i druge službe, a promet na ugroženim dionicama ostaje zatvoren.

Fotografije s terena tako jutros donose prvi pogled na ono što je ostalo iza vatrene stihije – potpuno uništena vozila, opožareno područje i veliku štetu uz omiške prometnice.