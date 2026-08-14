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Apokaliptični prizori nakon požara kod Omiša: Izgorjela vozila ostala uz cestu

Jutro nakon velikog požara na omiškom području otkriva razmjere vatrene stihije. Uz cestu su ostala potpuno izgorjela vozila, dok su oko njih vidljivi tragovi nagorjele zemlje, pepela i ostataka uništenih predmeta
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Na fotografiji s područja Omiša vidi se automobil koji je u požaru gotovo potpuno izgorio. U neposrednoj blizini nalazi se još nekoliko teško oštećenih i izgorjelih vozila, među njima i kamionet. Crnilo, pepeo i nagorjelo raslinje protežu se uz samu prometnicu.

Prizori su to koji najbolje svjedoče o razmjerima požara koji je tijekom noći poharao područje Lokve Rogoznice i približio se Omišu i Omiškoj stini.

Požar je iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu. Prema dosad dostupnim informacijama, stradali su brojni objekti i vozila, a izgorjeli su i električni stupovi. Evakuirano je oko 200 ljudi, dok je u KBC-u Split medicinska pomoć pružena za 36 osoba. Četrnaest ih je hospitalizirano, a sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo.

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Iako je jutro mirnije i nema otvorenog plamena, posljedice požara tek se počinju zbrajati. Na terenu su i dalje vatrogasci i druge službe, a promet na ugroženim dionicama ostaje zatvoren.

Fotografije s terena tako jutros donose prvi pogled na ono što je ostalo iza vatrene stihije – potpuno uništena vozila, opožareno područje i veliku štetu uz omiške prometnice.

pozar auta magistrala
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