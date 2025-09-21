APN: Naša županija među predvodnicima u odobrenim potporama, ali i s najskupljim nekretninama u Hrvatskoj

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 17. rujna zaprimila je ukupno 1.830 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, nakon što su 5. lipnja 2025. godine otvorene prijave stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine. Riječ je o trajnoj mjeri namijenjenoj mladim građanima i mladim obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja.

'Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 1.109, od čega je 838 zahtjeva bilo potpuno. Do sada je odobreno 837 zahtjeva, 124 zahtjeva upućena su na dopunu dokumentacije, dok je 147 zahtjev odbijen zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili zbog povlačenja zahtjeva. Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva (1.109) tek se njih 44 ili 3,9 posto odnosi na one koji su odbijeni zbog veće cijene četvornog metra od zakonom propisane površine, odnosno one koja je veća za više od 50 posto od prosječne objavljene cijene.

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 6.846.458,20 eura. Od tog iznosa, 5,157.137,98 eura odnosi se na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a 1.689.320,22 eura na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN). Prosječan iznos potpore iznosi 14.692 eura za PDV te 3.476 eura za PPN. Od 837 odobrenih zahtjeva, 351 odnosi se na povrat PDV-a, a 486 odobrenih zahtjeva na povrat PPN-a', poručuju iz APN-a.

Od 837 odobrenih zahtjeva, najviše ih dolazi iz Grada Zagreba, ukupno 453. Slijede Zagrebačka županija sa 74 odobrena zahtjeva, Splitsko-dalmatinska sa 71 i Primorsko-goranska sa 69 odobrenih zahtjeva. Iz Osječko-baranjske županije dolazi 29 odobrenih zahtjeva, po 15 iz Zadarske i Vukovarsko-srijemske županije te po 14 iz Istarske i Brodsko-posavske županije. Po 11 odobrenih zahtjeva dolazi iz Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije. Iz Krapinske, Sisačko-moslavačke i Dubrovačko-neretvanske županije dolazi devet odobrenih zahtjeva, iz Šibensko-kninske županije osam, a sedam odobrenih zahtjeva je iz Koprivničko-križevačke županije. U Ličko-senjskoj i Varaždinskoj županiji odobreno je pet zahtjeva, a po četiri zahtjeva odobreno je u Međimurskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Požeško-slavonskoj županiji odobren je jedan zahtjev. Zahtjevi za potporama stigli su iz svih dijelova Hrvatske pa su potpore isplaćene mladima u svim hrvatskim županijama.

Prosječna dob podnositelja zahtjeva iznosi 32 godine, najmlađi podnositelj ima 19 godina i dolazi iz Grada Zagreba, a najstariji ima 44 godine što je ujedno i gornja dobna granica propisana izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Prosječan broj članova kućanstva su dvije osobe, dok najveće kućanstvo čini obitelj sa 12 članova.

Kada je riječ o površini nekretnina, prosjek iznosi 66 četvornih metara. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Gradu Zagrebu i ima 18 m2, dok je površinom najveća nekretnina od 225 m2 zabilježena u Karlovačkoj županiji.

Prosječna cijena nekretnina na temelju 837 odobrenih zahtjeva iznosi 2.214 eura po četvornom metru. Najviša zabilježena cijena jest 5.013 eura po četvornom metru i nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 186 eura po četvornome metru, kupljena je u Virovitičko-podravskoj županiji.