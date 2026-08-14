Apel zbog kritične situacije u Omišu: "Hitno angažirati Hrvatsku vojsku i sve raspoložive vatrogasne snage"

Situacija na požarištu na omiškom području izazvala je brojne reakcije, a oglasio se i Nikola Grmoja iz Mosta, koji tvrdi da mu se javljaju građani iz Omiša i upozoravaju da je stanje kritično.

"Nema vremena za čekanje"

Grmoja je pozvao na žuran angažman Hrvatske vojske i svih raspoloživih vatrogasnih snaga.

– Javljaju mi ljudi iz Omiša da je situacija kritična i mole za žuran angažman Hrvatske vojske i svih raspoloživih vatrogasnih snaga. U ovakvim trenucima nema vremena za čekanje. Potrebno je učiniti sve što je moguće kako bi se zaštitili ljudski životi i domovi – poručio je.

"Cijela Hrvatska je uz Omiš"

Uputio je i riječi podrške stanovnicima ugroženog područja te vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom.

– Neka dragi Bog bude na pomoći svima koji su u opasnosti i neka čuva naše vatrogasce koji se bore s vatrenom stihijom. Cijela Hrvatska je uz Omiš i sve ljude na ugroženom području! – zaključio je Grmoja.