Apel s omiškog područja: Ne dolazite razgledavati, cisternama ne možemo prolaziti

Nakon požara na omiškom području traje intenzivan rad na terenu, a iz Lokve Rogoznice stiže apel građanima da automobilima ne dolaze razgledavati opožarena područja. Velik broj vozila uz cestu stvara dodatne gužve i otežava prolazak cisternama koje prevoze vodu.

Na terenu se trenutačno radi na punjenju vodospremnika kapaciteta 400 kubičnih metara, a voda se cisternama prevozi prema višim predjelima Lokve Rogoznice.

"Molimo ljude da ne dolaze ovdje razgledavati. Svakih 50 metara je automobil, ljudi stoje sa strane i gledaju, a mi ne možemo prolaziti cisternama", poručio je jedan od ljudi angažiranih na terenu.

Ističe kako će biti vremena za obilazak područja, ali da je sada najvažnije omogućiti nesmetan rad službama.

"Bit će dana kada se može doći gledati. Pustite sada nas da radimo", apelirao je.

Na području su, kako navodi, uz cisterne angažirani i djelatnici HEP-a i Vodovoda, a promet koji stvaraju znatiželjnici dodatno im otežava posao.