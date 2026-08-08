APEL S HVARA Nestala malena pudlica, vlasnica moli za pomoć: "Teren joj je potpuno nepoznat"

Na otoku Hvaru traje potraga za malenom toy pudlicom Bombon koja je nestala na području između Gdinja i Zastražišća.

Bombon ima svega dva kilograma, a posebno zabrinjava činjenica da joj je područje na kojem je nestala potpuno nepoznato. Vani je još od sinoć.

Prema informacijama vlasnice, Bombon se boji nepoznatih ljudi te može lajati kada joj se netko približi, no riječ je o reakciji izazvanoj strahom.

Postoji mogućnost da se zbog preplašenosti zavukla i sakrila na nekom teško uočljivom mjestu. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se na tom području nalaze i divlje životinje.

Građani i posjetitelji Hvara koji se nalaze na potezu Gdinj – Zastražišće pozivaju se da obrate pozornost.

Ako ugledate Bombon, pokušajte je zadržati i odmah kontaktirajte vlasnicu Marinu na broj 098 317 339.

Za nalaznika je osigurana i novčana nagrada.

Svaka informacija koja bi mogla pomoći u pronalasku Bombon je dobrodošla.