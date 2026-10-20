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Apel iz Splita: Na Ravnim njivama izgubljena torbica s dokumentima, jeste li je vidjeli?

Pomozimo pronaći izgubljenu torbicu!
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U Kauflandu na Ravnim njivama u Splitu sinoć je izgubljena muška torbica u kojoj su se nalazili osobni dokumenti na ime Jemin Letaj. Upućen je apel građanima koji su možda pronašli torbicu ili imaju bilo kakvu informaciju o njezinu nestanku.

Prema informacijama koje su nam dostavljene, torbica je izgubljena sinoć u Kauflandu na Ravnim njivama, a posebno je važno pronaći dokumente koji su se nalazili u njoj.

Mole se svi koji su možda pronašli torbicu, primijetili je u trgovini ili imaju korisne informacije da se jave na kontakt broj 099 367 5206.

Ako imate bilo kakvu informaciju, javite se na navedeni broj.

Građani se pozivaju i da podijele ovu informaciju kako bi apel došao do što većeg broja ljudi i kako bi se izgubljeni dokumenti što prije vratili vlasniku.

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