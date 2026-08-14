Anušić: Vojska spremna pomoći na omiškom požarištu, čekamo...

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je u petak da su pripadnici Hrvatske vojske spremni uključiti se u gašenje velikog požara na omiškom području ako se za tim pokaže potreba. Protupožarne zračne snage već su angažirane na terenu.

Situacija s požarom na području Omiša prati se na najvišoj razini, a Ministarstvo obrane u stalnom je kontaktu s nadležnim službama.

Anušić je kazao da se trenutačno koordiniraju aktivnosti te da će odluka o eventualnom slanju kopnenih snaga biti donesena ovisno o razvoju situacije na požarištu.

– Ako bude potrebno, vojska je spremna – poručio je Anušić, dodajući kako je tijekom jutra razgovarao i s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga.

Naglasio je da Hrvatska vojska već sudjeluje u borbi s vatrenom stihijom kroz angažman protupožarnih zrakoplova i njihovih posada, koji su dio Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Od sinoć traje koordinacija s nadležnima

Prema riječima ministra obrane, još od četvrtka navečer traje komunikacija s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

Anušić je podsjetio da pripadnici Oružanih snaga sudjeluju u intervencijama kada god okolnosti na požarištima zahtijevaju njihov angažman.

Oko 10 sati u Omišu je najavljen i sastanak Stožera civilne zaštite, nakon kojeg bi trebala biti jasnija daljnja potreba za dodatnim snagama na terenu.

Ministar je naveo i kako je spreman tijekom dana osobno doći na omiško područje bude li to potrebno.