Anušić: Nelogično je da toliko požara bukne baš kada se najavljuju bura i jaki vjetrovi

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u Ceru je komentirao angažman Hrvatske vojske u gašenju požara koji su proteklih dana izbili na više lokacija diljem zemlje. Potvrdio je da je vojska uključena od samog početka, prvenstveno kroz djelovanje zračnih snaga, dok su na teren, na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika, prvi put upućene i kopnene postrojbe, izvijestio je MORH.

"Vojska je angažirana od početka svih požara. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, s kanaderima i Air Tractorima, dio je Hrvatske vojske i oni su, uz vatrogasce, glavna okosnica protupožarnih snaga", rekao je Anušić.

Četrdesetak vojnika poslano na teren

Ministar je pojasnio da je četrdesetak pripadnika Hrvatske vojske na teren poslano na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, a razlog je bila ugroženost vojnog poligona Crvena zemlja.

"Sada smo, na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, prvi put uključili četrdesetak naših vojnika da pomognu vatrogascima na tlu. Razlog je bila ugroza našeg vojnog poligona Crvena zemlja", kazao je.

Naglasio je da se kopnene snage uključuju samo kada za tim postoji stvarna potreba i na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika.

"Kada potrebe nema, Hrvatska vojska ne izlazi na požarišta jer vojnici nemaju protupožarnu zaštitu ni opremu kakvu imaju vatrogasci", rekao je.

Požar zbog kojeg su vojnici angažirani u međuvremenu je stavljen pod kontrolu pa više nema potrebe za njihovim ostankom na terenu. Hrvatska vojska, međutim, ostaje u pripravnosti.

"Nelogičan je broj požara koji buknu u jednom danu"

Anušić se osvrnuo i na moguće namjerno izazivanje požara te poručio da bi trebalo postrožiti kazne za piromane. Podsjetio je da se o tome razgovaralo i tijekom požara na području Brela.

"Nelogičan je broj požara koji buknu u jednom danu, i to baš onda kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi. Nelogično je i nevjerojatno da izbiju požari za koje je, na kraju krajeva, kamerama zabilježeno da su namjerno podmetnuti", izjavio je Anušić.

Smatra da je potrebno pojačati nadzor i zaštitu javnih površina na kojima požari mogu ugroziti kuće, druge objekte i ljude, ali i uvesti strože sankcije za osobe koje ih namjerno izazivaju.