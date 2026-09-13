Anušić iz SAD-a: Hrvatskoj stiže osam Black Hawkova, Bradleyi i HIMARS-i

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 30. obljetnice suradnje Nacionalne garde Minnesote i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tijekom posjeta razgovarat će o nastavku vojne suradnje, a u Alabami će obići helikoptere Black Hawk namijenjene Hrvatskoj.

Anušić je u Minnesotu stigao na poziv tamošnje Nacionalne garde, koja s Hrvatskom vojskom surađuje već tri desetljeća. U tom je razdoblju zajednički provedeno više od 1300 aktivnosti, od vojnih vježbi i obuke do sudjelovanja u operaciji u Afganistanu.

Minnesota je Hrvatskoj pružila snažnu potporu u primjeni zapadnih vojnih doktrina, znanja i tehnologije. Pomogla je i pri uvođenju borbenih vozila Bradley te helikoptera Black Hawk u sustav Oružanih snaga.

Kaciga hrvatskog vojnika za novi muzej

U Little Fallsu danas se otvara novi vojni muzej posvećen vojnoj povijesti Minnesote, od Američkoga građanskog rata, preko dvaju svjetskih ratova te ratova u Koreji i Vijetnamu, do današnjih operacija, piše HRT.

U muzeju bi svoje mjesto trebala pronaći i kaciga hrvatskog vojnika iz Domovinskog rata, koja simbolizira 30 godina partnerstva Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote. Kacigu će američkim partnerima predati ministar Anušić.

Tijekom boravka sastat će se sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote, general-bojnikom Shawnom Mankeom, te sudjelovati u obilježavanju obljetnice suradnje. Predviđen je i niz bilateralnih razgovora s američkim generalima o sigurnosnim izazovima i mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje.

- Mi moramo ojačati veze i odnose sa svim našim saveznicima i zato smo danas ovdje s Amerikancima, kako bismo jačali i snažili suradnju. Daljnja suradnja bit će naša obveza, ne samo s Amerikancima nego sa svim našim saveznicima, rekao je Anušić za HRT.

Susret s hrvatskom zajednicom

Ministar će se u Hrvatskom domu u St. Paulu susresti i s pripadnicima hrvatske zajednice. Na području St. Paula živi oko 300 hrvatskih obitelji koje aktivno pridonose povezivanju Minnesote i Hrvatske.

Hrvatsko vojno izaslanstvo američki posjet završit će u Alabami. Na poziv proizvođača helikoptera Black Hawk obići će zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista te provjeriti kako napreduju radovi na helikopterima predviđenima za isporuku Hrvatskoj.

Hrvatska nabavlja osam helikoptera Black Hawk, a očekuju se i završna isporuka borbenih vozila Bradley te raketni sustavi HIMARS.

- Radit ćemo na jačanju naše obrambene industrije i obrambenog sustava te opremanju Oružanih snaga svime što im je potrebno. Očekujemo osam Black Hawkova, zadnju isporuku Bradleya i isporuku HIMARS-a, poručio je Anušić.