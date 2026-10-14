Anušić dao intervju na engleskom jeziku i upozorio na moguće sukobe: Pogledajte kako je govorio pred južnokorejskim kamerama

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u jučer objavljenom intervjuu za južnokorejsku televiziju Arirang News da Hrvatska i druge europske države moraju biti spremne za moguće buduće sukobe, upozorivši da trenutačna razina spremnosti nije dovoljna, piše Index.

Intervju, koji je vođen na engleskom jeziku, objavljen je u sklopu nove serije priloga južnokorejske televizije posvećene obrambenoj industriji i njezinoj sve većoj suradnji s europskim državama.

Govorio je i o kupnji južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo, koji bi u Hrvatsku trebali stići za otprilike 18 mjeseci.

"Svaka država mora biti spremna. Moramo se pripremati za nešto što se može dogoditi već sutra. A trenutačno nismo dovoljno spremni za sukob koji bi mogao biti pred nama. Moramo biti spremni braniti svoje granice i svoje ljude", rekao je Anušić u intervjuu koji je dao na engleskom jeziku, s kojim se vidno borio.

Anušić: To je vrlo, vrlo brza isporuka

Hrvatska je 10. rujna potpisala ugovor o nabavi 18 višecijevnih raketnih lansera K239 Chunmoo s pripadajućom opremom i streljivom.

Anušić je u razgovoru s južnokorejskim novinarom rekao da očekuje njihovu isporuku za otprilike 18 mjeseci.

"To je vrlo, vrlo, vrlo brza isporuka jer kod drugih država s kojima surađujemo na isporuke čekamo tri, četiri ili čak pet godina", izjavio je.

Objasnio je i zašto se Hrvatska odlučila upravo za južnokorejsko naoružanje.

"Zbog visoke kvalitete sustava Chunmoo i relativno vrlo poštene cijene. To je jedan od najboljih raketnih sustava na svijetu jer može ispaljivati različite vrste projektila različitih kalibara. Zbog velikog dometa bit će jedno od naših najučinkovitijih oružja", rekao je, piše Index.

"Možda je vrijeme da promijenimo navike"

Hrvatska je četvrta europska država koja je odabrala Chunmoo, nakon Poljske, Estonije i Norveške.

Anušić smatra da bi se za južnokorejsko naoružanje mogle odlučiti i druge članice NATO-a, posebno zbog dugih rokova isporuke i rastućih cijena vojne opreme.

"U ovim specifičnim vremenima imamo problema s isporukama, imamo problema s cijenama i siguran sam da će druge države slijediti naš primjer", rekao je.

"Navikli smo poslovati i sklapati ugovore i sporazume s Europskom unijom, sa zapadnim državama, a možda je danas pravo vrijeme da promijenimo te navike", dodao je.

Končar će sudjelovati u održavanju sustava

Ministar je potvrdio i da će hrvatski Končar sudjelovati u dugoročnoj suradnji s južnokorejskim proizvođačem.

"U Hrvatskoj postoji tvrtka Končar koja će biti partner u dugoročnoj suradnji i pomoći pri održavanju sustava Chunmoo. To nam je vrlo važno jer nam se pruža prilika za suradnju naših dviju država i naših tvrtki", rekao je Anušić, piše Index.

Južnokorejska televizija navodi da se ministar nada proširenju suradnje na prijenos tehnologije i lokalnu proizvodnju.

Hrvatska za 18 raketnih sustava izdvaja više od pola milijarde eura

Hrvatska je ugovor o nabavi potpisala s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace, a ukupna vrijednost odobrenog paketa nabave iznosi 435,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 544 milijuna eura s PDV-om.

Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u modernizaciju Hrvatske vojske nakon kupnje francuskih borbenih aviona Rafale. Sustavi Chunmoo omogućuju precizno djelovanje po ciljevima na udaljenostima do približno 300 kilometara, ovisno o vrsti projektila.

Njima će Hrvatska zamijeniti zastarjele raketne sustave Grad BM-21 i Vulkan te prvi put dobiti mogućnost preciznog raketnog djelovanja na tako velikim udaljenostima.

Prema ranijim najavama MORH-a, isporuka cjelokupnog paketa bila je predviđena u roku od 24 do 36 mjeseci, dok je proizvođač najavio prve isporuke tijekom 2028. i završetak cjelokupne isporuke do 2030. godine. Anušićeva nova izjava o 18 mjeseci upućuje na to da prvi sustavi mogu stići ranije od završetka isporuke cjelokupnog paketa.