Pobjednik je pretposljednje utrke sezone u Formuli 1 Kimi Antonelli.

Mladom Talijanu je ovo jubilarnа 10. pobjeda u karijeri i sezoni. Iako je njegov momčadski kolega George Russell završio na drugom mjestu, imao je problema s bolidom jer je pokupio stiropor sa staze prema usisnicima zraka u motoru. Kao trećeplasirani završio je McLarenov Oscar Piastri.

Russell je držao dugo prvo mjesto, no nakon što je u 12. krugu ušao virtualni sigurnosno vozilo, vodeći su iskoristili priliku za promjenu guma, a Ferrarijevi Lewis Hamilton i Charles Leclerc sa sedmog odnosno osmog mjesta nisu išli u boks već su preuzeli vodeće pozicije. U boksu je najviše izgubio Antonelli koji je izgubio više od šest sekundi zbog toga što je mijenjao gume u isto vrijeme kada i Russell, što nije fizički moguće.

Boks je presudio i kod Ferrarija - Leclercu je trebalo više od 12 seknudi za promjenu guma zbog pištolja koji nije radio. U međuvremenu je Antonelli napadao Russella, no šef Mercedesa Toto Wolff preko radija govorio je da se ne utrkuju. Antonelli se nakratko primirio, no već je u 30. krugu stigao unutar samo sekunde zaostatka za Russellom.

U 35. je krugu Russell otišao promijeniti dotrajale gume, no primarni je cilj bio čišćenje usisnika zraka u motor koji je skupio stiropor koji je na stazu raznio Lindblad u prvom krugu. Stajanje je ponovno dugo trajalo, više od 10 sekundi i tada je bilo jasno da će Antonelli biti prvi. Mladi je Talijan nekoliko puta ponudio Mercedesu da Russell uzme trofej, no bio je prebrz za njega pa momčad to nije ni uzimala u obzir, a Russell je još jednom u nizu imao problema s bolidom koji ga je koštao pobjede.

Zadnja utrka sezone vozit će se u Abu Dhabiju.