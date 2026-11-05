Antonelli nakon povijesnog naslova iznenadio odlukom: "Kad god sam to napravio, završilo je jako loše"

Kimi Antonelli (20) ispisao je povijest Formule 1 osvajanjem naslova svjetskog prvaka na Velikoj nagradi Meksika, no samo nekoliko dana nakon najvećeg uspjeha u karijeri donio je odluku koja je mnoge iznenadila. Mladi Talijan odrekao se privilegija koji pripada aktualnom svjetskom prvaku, a iza svega stoje praznovjerje, skromnost i posebna povezanost s legendarnim Ayrtonom Sennom.

Iako kao aktualni svjetski prvak ima pravo na svojem Mercedesovu bolidu nositi broj 1, Antonelli tu mogućnost ne namjerava iskoristiti. Umjesto toga, i sljedeće će sezone voziti s brojem 12, koji ga je pratio na putu do prvog naslova svjetskog prvaka.

"Mislim da ću ostati pri broju 12. To je za mene poseban broj, a pomaže mi da ostanem čvrsto na zemlji i skroman", izjavio je Antonelli nakon osvajanja naslova.

"Kad god sam koristio broj 1, završilo je jako loše"

No, skromnost nije jedini razlog zbog kojeg se mladi Talijan odlučio odreći broja rezerviranog za prvaka. Antonelli je priznao da je izrazito praznovjeran te da ga uz broj 1 vežu neugodna iskustva iz prošlosti.

"Iskreno, vrlo sam praznovjeran i broj 1 nikada mi nije donosio sreću. Kad god sam ga koristio, završilo je jako loše", otkrio je kroz smijeh.

Za Antonellija zadržavanje broja 12 ima i dublje značenje. Unatoč povijesnom uspjehu, ne želi se opustiti niti dopustiti da ga osvajanje naslova promijeni. Naprotiv, želi nastaviti napredovati i dokazivati se na stazi.

Njegova odluka ujedno znači da u sezoni 2027. nijedan vozač neće koristiti broj 1, što se posljednji put dogodilo 2021. godine.

Broj koji ga povezuje s legendarnim Sennom

Posebnu simboliku Antonellijevoj odluci daje činjenica da je upravo s brojem 12 legendarni Ayrton Senna 1988. godine osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka, tada za upravljačem McLarena.

Brazilski velikan jedan je od najvećih Antonellijevih uzora, a mladi Talijan sada je postao prvi vozač nakon Senne koji je osvojio svjetski naslov s tim brojem.

Koliko mu znači povezanost s trostrukim svjetskim prvakom, Antonelli će pokazati i na nadolazećoj Velikoj nagradi São Paula, gdje će nastupiti s posebno dizajniranom kacigom posvećenom brazilskoj legendi.

Nakon što je u Meksiku postao najmlađi svjetski prvak u povijesti Formule 1, Antonelli će tako u obranu naslova krenuti bez broja 1 na bolidu, ali s brojem koji za njega ima posebno značenje.

I dok bi mnogi vozači jedva dočekali priliku istaknuti status svjetskog prvaka, mladi Talijan odlučio je ostati vjeran broju koji mu je, barem prema njegovu uvjerenju, donio sreću na putu do samog vrha.