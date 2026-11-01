ANTONELLI NAJMLAĐI OSVAJAČ F1 U POVIJESTI Nakon 73 godine donio naslov Italiji

Andrea Kimi Antonelli novi je svjetski prvak u Formuli 1! Mladi 20-godišnji Talijan pobjedom je u Meksiku osvojio naslov prvaka i time postao najmlađi osvajač Formule 1 u povijesti, ali i nakon 73 godine Italija ima prvaka. Posljednji je prvak Italije bio Albert Ascari koji je naslov osvojio 1953. godine vozeći za Ferrari.

Na Velikoj nagradi Meksika točnije na Autódromu Hermanosa Rodrígueza koja je počela u 21 sat po hrvatskom vremenu, Antonelli je već imao nedostižnu prednost. Nakon 18 utrka skupio je 365 bodova, 123 više od momčadskog kolege iz Mercedesa, Georgea Russella kojeg je pratio Lewis Hamilton u Ferrariju sa samo bodom manje.

Velika je nagrada Meksika bila prekinuta tijekom 46. kruga zbog izlijetanja Valtterija Bottasa iz Cadillaca u 44 krugu, dok su momčadski kolege iz Aston Martina Fernando Alonso i Lance Stroll ispali iz utrke nakon samo sedam krugova. Prilikom zaustavljanja utrke, Antonelli je bio treći, a ispred njega Ferrarijev Charles Leclerc te Red Bullov Max Verstappen. Iz utrke je ispao i Oliver Bearman iz Haasa u 49. krugu te Arvid Lindblad iz Racing Bullsa u 60. krugu.

Na kraju je utrke Antonelli završio treći, a ispred njega bili su Lewis Hamilton kao drugoplasirani i osvajač Velike nagrade Meksika Max Verstappen.

Za ovu utrku Antonelliju čak nije bio potreban niti bod, ali jedino pod uvjetom da ni Russell, a ni Hamilton ne osvoje naslov. Talijan je ove sezone ostvario devet pobjeda i uvjerljivo drži prvo mjesto u prvenstvu. Posljednju je pobjedu odnio protekli vikend na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država u Austinu.

Do kraja prvenstva ostale su još četiri Velike nagrade. Prva je na redu Brazil, Las Vegas, Katar i Abu Dhabi, a na raspolaganju je ukupno još 125 bodova, nedovoljno za prestizanje mladog Talijana koji je postao najmlađi prvak u povijesti Formule 1.