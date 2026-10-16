Antisemitski povici Torcide izazvali burnu reakciju Picule: "Da je rat završio drukčije, teško bi ovo izvikivali na hrvatskom!"

Europski zastupnik Tonino Picula (SDP) komentirao je antisemitske ispade navijača Torcide u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Smatra da Hrvatska time plaća cijenu toleriranja "dvostrukih konotacija", rekao je za N1.

"Europska komisija ima blagonaklon stav prema službenom Zagrebu, koji je zbog iznimne popustljivosti dopustio da se na hrvatskim ulicama pojave ovakvi nakaradni oblici političkog izjašnjavanja", rekao je Picula.

"To su opasne scene i kao društvo i država moramo reagirati. Ako reakcije nema, to postaje konstanta koja ugrožava većinsku Hrvatsku i otpor prema takvim izrazima političke nesnošljivosti i veličanja fašizma", dodao je.

Picula je poručio da sve koji to rade na ulicama treba podsjetiti da bi, da je Drugi svjetski rat završio drukčije, "teško te parole i gluposti izvikivali na hrvatskom jeziku". Istaknuo je da problem veličanja fašizma kod dijela navijača Torcide nije zadatak samo za Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, već za cijelu Hrvatsku.