Antički sajam oživio središte Solina: Rimske igre, radionice i glazba za kraj Romantike u Saloni

Sinoć je na Malom Glorijetu u središtu Solina održan Antički sajam, završno događanje ovogodišnje manifestacije Romantika u Saloni, koja je obilježila 15 godina uspješnog oživljavanja bogate baštine antičke Salone. Kako je objavila Turistička zajednica grada Solina, posjetitelji su tijekom večeri mogli uživati u raznovrsnom programu inspiriranom antičkim razdobljem, namijenjenom djeci i odraslima.
Antički zanati, mozaici i rimske igre
Udruga Stari Zanati predstavila je tradicijske obrte, dok su za najmlađe organizirane radionice izrade antičkih mozaika i ukrasa. Posjetitelji su mogli sudjelovati i u radionici antičkih mirisa Mirisovnica, rimskim igrama Salona Play te radionici Budi mali arheolog, koja je djeci približila posao arheologa i istraživanje povijesne baštine.
Glazbeni program i fotografiranje za uspomenu
U glazbenom dijelu programa nastupili su Ivana Kenk Kalebić i Tomislav Kalebić, a povodom 15. godišnjice Romantike u Saloni bio je postavljen i Magic Photo Mirror foto-kutak.
Posjetitelji su se u njemu mogli fotografirati i ponijeti uspomenu na završnu večer manifestacije koja već desetljeće i pol promiče antičku prošlost Solina i Salone.