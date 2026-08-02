Antički sajam oživio središte Solina: Rimske igre, radionice i glazba za kraj Romantike u Saloni

Sinoć je na Malom Glorijetu u središtu Solina održan Antički sajam, završno događanje ovogodišnje manifestacije Romantika u Saloni, koja je obilježila 15 godina uspješnog oživljavanja bogate baštine antičke Salone. Kako je objavila Turistička zajednica grada Solina, posjetitelji su tijekom večeri mogli uživati u raznovrsnom programu inspiriranom antičkim razdobljem, namijenjenom djeci i odraslima.

Antički zanati, mozaici i rimske igre

Udruga Stari Zanati predstavila je tradicijske obrte, dok su za najmlađe organizirane radionice izrade antičkih mozaika i ukrasa. Posjetitelji su mogli sudjelovati i u radionici antičkih mirisa Mirisovnica, rimskim igrama Salona Play te radionici Budi mali arheolog, koja je djeci približila posao arheologa i istraživanje povijesne baštine.

Glazbeni program i fotografiranje za uspomenu

U glazbenom dijelu programa nastupili su Ivana Kenk Kalebić i Tomislav Kalebić, a povodom 15. godišnjice Romantike u Saloni bio je postavljen i Magic Photo Mirror foto-kutak.

Posjetitelji su se u njemu mogli fotografirati i ponijeti uspomenu na završnu večer manifestacije koja već desetljeće i pol promiče antičku prošlost Solina i Salone.