ANTIČKA ISA STIGLA NA BRAČ U Sumartinu otvorena izložba "Iz grada isplovi ovog. Issa maritima"

U srijedu, 8. srpnja, u Sumartinu je u Interpretacijskom centru ribarstva Mario Puratić - Kuća od 5 dolori svečano otvorena izložba „Iz grada ovog isplovi. Issa maritima“ Arheološkog muzeja u Splitu.

Otvorenje ove izložbe predstavlja izniman kulturni iskorak za cijeli otok Brač. Ne radi se tek o prijenosu izložbe s jednog mjesta na drugo, već o prilici da se lokalnoj zajednici predstavi jedna od najvažnijih priča hrvatske arheologije.

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Okupljenima su se prigodnim riječima obratili voditeljica Interpretacijskog centra i kustosica izložbe u Sumartinu Katarina Jovanović Eterović, direktorica Turističke zajednice Općine Selca Nikolina Tonšić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Ante Jurčević te autor izložbe Boris Čargo.

Posebna čast da svečano otvori izložbu pripala je gospodinu Lini Ursiću, predstavniku Splitsko-dalmatinske županije, koja je zajedno s Općinom Selca podržala realizaciju ovoga projekta.

Gostovanje izložbe nastavak je uspješne suradnje Arheološkog muzeja u Splitu i Interpretacijskog centra Kuća od 5 dolori, započete prošle godine ciklusom edukativnih i popularno-znanstvenih predavanja i radionica. Posebnu simboliku ovom događaju daje činjenica da se izložba održava u Sumartinu, rodnom mjestu Marija J. Puratića, hrvatskog izumitelj čiji je uređaj Puretic Power Block zauvijek promijenio svjetsko ribarstvo. Time se na lijep način povezuju antička pomorska baština i suvremena ribarska tradicija.

Vjerujem da će izložba „Iz grada isplovi ovog – Issa maritima“ zainteresirati sve ljubitelje mora, brodova, arheologije i ribarstva te još jednom potvrditi koliko je važno istraživati čuvati i predstavljati bogatu kulturnu baštinu Jadrana.

Izložba će biti otvorena za sve posjetitelje do 30. rujna 2026. godine u Interpretacijskom centru ribarstva Mario Puratić – Kuća od 5 dolori u Sumartinu.