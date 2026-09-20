Ante Vrban krstio sina u Šibeniku. Tek sada je otkriveno i dječakovo ime

Jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata Ante Vrban imao je poseban razlog za slavlje. U krugu obitelji i prijatelja proslavio je krštenje svog sinčića Kristijana Krešimira, a za ovaj važan obiteljski trenutak odabrana je šibenska katedrala sv. Jakova.

Dio atmosfere s krštenja na društvenim mrežama podijelila je voditeljica Ana Radišić, koja je bila među uzvanicima. Upravo zahvaljujući njezinim objavama javnost je doznala i dječakovo ime.

Uz fotografiju katedrale u Šibeniku Radišić je napisala "Kristijan Krešimir" i označila Antu Vrbana.

Pokazala je i trenutak sa samog obreda. Na fotografiji Vrban u naručju drži sina, dok su oko njih svećenici te članovi obitelji i prijatelji. Arhitekt je za krštenje odabrao bijeli sako i košulju u kombinaciji s crnim hlačama, dok je i mali Kristijan Krešimir bio odjeven u bijelo.

Među uzvanicima našao se i Joško Lokas. On je zajedno s Vrbnom i Anom Radišić pozirao ispred šibenske katedrale.

Druženje je nastavljeno i nakon crkvenog obreda, a Radišić je kasnije objavila još jednu zajedničku fotografiju uz kratku poruku: "Volim ih."

Vrban je, podsjetimo, očinstvo u početku držao podalje od javnosti. Da je dobio sina otkrio je tek sredinom svibnja, gostujući na panelu "San kao potpis" u sklopu projekta "Putem oblaka" Ane Radišić u Opatiji.

Tada je ispričao da je dječak rođen otprilike mjesec i pol dana ranije te priznao koliko mu je očinstvo promijenilo život.

"Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme", ispričao je tada Vrban.