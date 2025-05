ANTE ŠKROBICA: "Vodili smo pozitivnu i sadržajnu kampanju. Građani će to u nedjelju honorirati!"

Iz stožera Ante Škrobice, kandidata za gradonačelnika Trogira ispred koalicije Zajedno za Trogir, MOST, HSLS i Hrvatski suverenisti, uputili su poziv biračima za izlazak na lokalne izbore u nedjelju 18. svibnja.

"Sve znate. U nedjelju su izbori na kojima imamo mogućnost odabrati novu perspektivu grada! Zapravo je sve sažeto u tom sloganu. Nudimo gradu kojeg volimo novu energiju, viziju i ideje. Vodili smo pristojnu i pozitivnu kampanju. Uvijek smo stavljali sadržaj i argumente u prvi plan. Obećali smo 5 politika koje ćemo provesti u prvoj godini mandata, a govorili smo i o infrastrukturnim prioritetima bez laganja o rokovima jer oni ovise o dijalogu sa Županijom i Državom. S nama znate na čemu ste. Ako dobijemo priliku, od prvog dana krećemo raditi najjače što znamo, predano i pošteno. Žao nam je što nije bilo više sadržaja u prvom planu i što nije održano nijedno predizborno sučeljavanje. To dovoljno govori o SDP-u i njihovim kadrovima koji sve što nije njihovo cenzuriraju uz osmogodišnje financiranje vlastitog PR-a iz gradskog proračuna. Zamislite koliko će se još osiliti ako dobiju treći mandat. Umjesto toga birajmo treći politički put! Nešto novo što zaslužuje priliku. Oni su imali svoju, a sada je vrijeme za nas koji smo u naponu snage. Podržite nas u nedjelju i zaokružite 4!"

"Mi nastavljamo u pozitivnom tonu"

Danas, zadnjeg dana kampanje, SDP-ov gradonačelnik Ante Bilić u objavi na Facebooku prozvao je protukandidate. Upit za komentar poslali smo Anti Škrobici koji je kratko prokomentirao: "Vodili smo izrazito pozitivnu kampanju i tu razinu namjeravamo zadržati i zadnjeg dana kampanje. Građani će to u nedjelju znati honorirati! Što se tiče Bilića, on najviše voli oporbu napadati u kontroliranim uvjetima bez mogućnosti odgovora. Iz tog razloga Gradski radio Trogir nije organizirao sučeljavanja jer bi dobio odgovor. Ako želi, ima još vremena do izborne šutnje, organizirajmo večeras sučeljavanje na Radiju i ogolimo sve do kraja. Bez obzira na to, mi nastavljamo u pozitivnom tonu!"