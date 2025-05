ANTE ŠKROBICA: 865 naših sugrađana prepoznalo je novu perspektivu grada i na tome im iskreno hvala!

Koalicija stranaka Zajedno za Trogir, MOST, HSLS i Hrvatski suverenisti na lokalnim izborima u nedjelju ostvarila je rezultat od 865 glasova za Gradsko vijeće odnosno 15.89%. Nedostajalo im je svega 122 glasa da rezultatom preteknu HDZ i dobiju tri gradska vijećnika. Izbore smo prokomentirali s nositeljem liste Antom Škrobicom, a koji je kao kandidat za gradonačelnika dobio povjerenje 12.55% sugrađana.

Jeste li zadovoljni rezultatom?

"Ako gledamo s objektivne strane i uzmemo u obzir da je do sada rekordan rezultat neke treće opcije za Gradsko vijeće bio 10.20% (Žižak 2013.) odnosno 8.92% (Piteša 2013.) i 8.44% (Perica 2009.) naših 15.89% izgleda dobro. S druge strane subjektivni su dojmovi da nismo zadovoljni kad znamo koliko smo se trudili i radili četiri godine. Očekivali smo iskorak u obliku Kluba odnosno rezultat od barem tri vijećnika. Ista stvar je i s rezultatom moje kandidature za gradonačelnika. To je na papiru s 12.55% drugi najbolji rezultat treće opcije u Trogiru iza Radovana Slade-Šilovića 2009., ali moglo je to i bolje. Mala utjeha ostaje da su me susjedi na Čiovu prepoznali i nagradili s rezultatom najjače desne opcije pa smo tako u brojčanom smislu nadjačali i HDZ i HDS odnosno Rilju."

Što smatrate da je razlog Bilićeve pobjede?

"Žao mi je što izlaznost nije bila veća. Na izbore je izašlo čak 1.000 ljudi manje nego prije četiri godine. Ipak, smatram da to nije presudno. Ljudi su procijenili da žele da ih Ante Bilić i SDP vode još četiri godine. Ne slažem se s tim, ali poštujem volju birača i čestitam pobjedniku. Mi ćemo kao do sada biti aktivna i konstruktivna oporba. Ohrabruje nas što i s tom malom izlaznošću mi smo jedina opcija koja je rasla na ovim izborima u odnosu na izbore iz 2021."

Koji je plan za budućnost?

"Nastavljamo dalje još jače. Zajedno s MOST-om imamo dva gradska vijećnika, a kao stranka Zajedno za Trogir osam vijećnika u mjesnim odborima. To je temelj na kojem treba graditi priču dalje. Treba iz rezultata izvući pouku da se ne mogu preskakati stepenice i da prvo trebamo preuzeti nekoliko mjesnih odbora pa onda ići na gradsku upravu. Radit ćemo na tome i za dvije godine na mjesnim izborima vidjeti gdje smo. Potrebno je jačati stranačku infrastrukturu i na to ću osobno staviti poseban naglasak u iduće dvije godine. Na jesen nas očekuju unutarstranački izborima na kojima ćemo se presložiti, osvježiti i ići u nove političke utakmice."

Neka završna poruka?

"Hvala mojoj obitelji i svim bližnjima na podršci. Hvala koalicijskim partnerima MOST-u, HSLS-a i Suverenistima te stranačkim prijateljicama i prijateljima iz Zajedno za Trogir. Posebno i iskreno hvala 865 naših sugrađana koji su prepoznali novu perspektivu grada. Naša priča se nastavlja!"