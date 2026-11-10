Ante se s 99 godina vratio se u studentske klupe! Nekada vodio policiju, danas ima sasvim novu misiju

Da za učenje nikada nije kasno, najbolje pokazuje nevjerojatna životna priča iz Dubrovnika. Ante Bilopavlović ima 99 godina, nekada je bio šef dubrovačke policije, a danas ponovno sjeda u studentske klupe. Iako je već pola stoljeća u mirovini, ovaj Dubrovčanin ne namjerava prestati učiti, a za povratak u obrazovanje ima sasvim poseban razlog – piše knjigu o podrijetlu svojih roditelja i želi usavršiti vještinu pisanja.

Njegovu priču u ponedjeljak je donio Dnevnik Nove TV, u prilogu reporterke Danijele Demarin Hasanović. Ante je najstariji polaznik drugog ciklusa programa Sveučilišta za treću životnu dob, koji je 9. studenoga svečano otvoren na Sveučilištu u Dubrovniku. Program je okupio čak 381 polaznika, a interes za obrazovanjem osoba starijih od 50 godina pokazao se znatno većim od početnih očekivanja.

Pola stoljeća u mirovini, a sada želi napisati obiteljsku priču

Dok mnogi odlazak u mirovinu povezuju sa završetkom profesionalnih obveza i mirnijim životnim razdobljem, Ante Bilopavlović pokazuje da umirovljenički dani mogu biti ispunjeni novim izazovima. Njegova nekadašnja odgovorna dužnost u dubrovačkoj policiji danas je dio bogate životne prošlosti, a pred njim je posve drukčiji zadatak.

U razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio je da je jedan od glavnih razloga njegova upisa želja za usavršavanjem pismenosti i pisanjem knjige posvećene vlastitoj obitelji.

„Pišem knjigu o porijeklu svojih roditelja“, otkrio je 99-godišnji Dubrovčanin, objasnivši da želi steći nova znanja koja će mu pomoći u ostvarivanju te namjere.

Njegova priča posebno je zanimljiva jer pokazuje da se potreba za učenjem ne mora odnositi isključivo na profesionalno usavršavanje ili stjecanje diploma. Ponekad je motiv mnogo osobniji – želja da se sačuvaju obiteljska sjećanja, zabilježe priče o precima i ostavi pisani trag budućim generacijama. Upravo je to cilj kojem Ante želi posvetiti dio svojih dana.

Dubrovnik dobio čak 381 novog polaznika, među njima i 99-godišnjaka

Antin povratak obrazovanju dio je šire i iznimno uspješne inicijative Sveučilišta u Dubrovniku. U ponedjeljak, 9. studenoga, u prepunoj dvorani Studentskog doma svečano je otvoren drugi ciklus programa Sveučilište za treću životnu dob, koji je namijenjen građanima starijima od 50 godina.

Prema službenim podacima Sveučilišta, za novi se ciklus prijavio 381 polaznik, dok su prethodni program uspješno završile 244 osobe. Zbog velikog interesa obrazovna je ponuda proširena s dosadašnjih deset na 17 kolegija, a u nastavi sudjeluje 45 nastavnika.

Polaznicima su dostupna različita područja obrazovanja, među kojima su povijest Dubrovnika, psihologija, zdravlje, financijska i medijska pismenost, informatika, strani jezici te kreativne radionice. Posebna pozornost posvećena je i lokalnoj kulturi, dubrovačkom govoru, književnoj povijesti te mediteranskom vrtu.

Program je prilagođen potrebama starijih polaznika. Nastava traje 15 tjedana, svaki kolegij obuhvaća 30 nastavnih sati, a nema klasičnih ispita ni ocjena. Polaznici po završetku dobivaju potvrdu o odslušanim kolegijima, pa je naglasak prije svega na stjecanju znanja, druženju i osobnom zadovoljstvu.

Predavači ističu: Ovi studenti u učionicu donose desetljeća iskustva

Za razliku od uobičajenih studentskih generacija, polaznici Sveučilišta za treću životnu dob u obrazovni proces donose desetljeća profesionalnog i životnog iskustva. Među njima su umirovljenici različitih zanimanja i obrazovnih profila, ljudi koji su tijekom svojih karijera stekli brojna znanja, ali i oni koji se tek sada žele posvetiti područjima za koja ranije nisu imali dovoljno vremena.

U prilogu Dnevnika Nove TV o tome je govorila i Vesna Raguž Staničić, predavačica i idejna začetnica programa. Naglasila je kako stariji polaznici nova znanja uspješno povezuju s iskustvima stečenima tijekom profesionalnog i privatnog života, što predavanjima daje posebnu vrijednost.

Važnost takvog pristupa istaknuo je i rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nebojša Stojčić, koji je na svečanom otvorenju izrazio zadovoljstvo velikim odazivom. Naglasio je da je program u kratkom vremenu postao mnogo više od obrazovne inicijative – mjesto susreta, novih poznanstava i osjećaja pripadnosti zajednici.

Upravo je povezivanje ljudi jedna od njegovih najvećih vrijednosti. Osim učenja, polaznici dobivaju priliku za redovito druženje, razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u životu grada, što je osobito značajno u starijoj životnoj dobi.

Priča koja pokazuje da znatiželja nema rok trajanja

Na svečanom otvorenju novog ciklusa sudjelovali su i dubrovački gradonačelnik Mato Franković te dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Obojica su istaknula važnost cjeloživotnog obrazovanja i stvaranja sadržaja koji starijim sugrađanima omogućuju aktivniji i kvalitetniji život.

Gradonačelnik Franković posebno je zahvalio inicijatorima programa i Sveučilištu, istaknuvši da su starije generacije svojim radom, znanjem i predanošću desetljećima doprinosile razvoju Dubrovnika. Program obrazovanja za treću životnu dob zato predstavlja i jedan od načina na koje zajednica može uzvratiti ljudima koji su je godinama izgrađivali.

Ipak, među stotinama novih polaznika posebno se izdvaja upravo Ante Bilopavlović. Njegov životni put obuhvaća gotovo cijelo jedno stoljeće, a nakon odgovorne profesionalne karijere i pet desetljeća mirovine danas ima novi cilj koji nema nikakve veze s nekadašnjim poslom.

U 99. godini života želi naučiti nešto novo i napisati knjigu o svojoj obitelji. U vremenu kada se obrazovanje često promatra isključivo kao priprema za zaposlenje, priča ovog Dubrovčanina podsjeća da znanje ima i drukčiju vrijednost – može pomoći čovjeku da bolje razumije vlastitu prošlost, sačuva uspomene i ostavi nešto trajno generacijama koje dolaze.