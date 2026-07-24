Ante Popović: Marijana Puljak i SDP pokušavaju prodati istu priču, a zajedno su doveli HDZ na vlast. Glas za Centar ili SDP je glas za HDZ!

Ante Popović, predsjednik Vijeća GK Neslanovac, oglasio se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Najnoviji poziv Marijane Puljak na ujedinjenje svih protiv HDZ-a uoči kotarskih izbora u Splitu 27. rujna 2026. godine zvuči kao loša repriza političke kampanje koju građani slušaju godinama. Kada god Centar ostane bez rezultata, iz političkog naftalina izvlači istu parolu - „svi protiv HDZ-a“. Marijana Puljak je brzo zaboravila da je Centar svojim političkim potezima prošle godine omogućio povratak HDZ-a na vlast u Splitu. Zato danas pozivati na zajedništvo protiv HDZ-a nije ništa drugo nego pokušaj prikrivanja vlastite odgovornosti i nesposobnosti.

Podsjetit ću Marijanu Puljak na kotarske izbore 2022. godine kada su upravo Centar i SDP tada svojim postizbornim odlukama omogućili HDZ-u preuzimanje vlasti u GK Mertojak i GK Split 3 gdje su se ponavljali izbori. A da situacija bude još žalosnija SDP uopće nije predao listu za ponovljene izbore u GK Mertojak, a iz tog kvarta dolaze osobe koje popunjavaju upravna tijela SDP-a. Pojedinci bi se bavili politikom samo kroz stranačka tijela, a za građane i javni interes ih nije briga. Marijana Puljak ili SDP dijele lekcije o okupljanju protiv HDZ-a, a svojim su ponašanjem HDZ-u otvorili vrata vlasti. Zato je krajnje licemjerno slušati pozive na „antihadezeovski front“ od onih koji su u ključnim trenucima pokazali da su im politički interesi važniji od načela o kojima danas govore. Pokazalo se da je glas za Centar ili SDP glas za HDZ.

Građani Splita ne trebaju još jednu kampanju temeljenu na strahu od HDZ-a. Ne trebaju ni političare koji glume predvodnike otpora, a između izbora svojim odlukama pomažu upravo onima protiv kojih navodno vode političku borbu. Kotarski izbori nisu referendum o HDZ-u, SDP-u ili Centru. Oni su prilika da građani procijene tko je radio za svoj kvart, tko je rješavao probleme građana, tko je bio prisutan na terenu i tko ima vjerodostojnost upravljati kvartom.

Marijana Puljak najprije treba objasniti vlastitu političku odgovornost za jačanje HDZ-a u Splitu, a tek onda pozivati druge na zajedništvo protiv njega. Građani Splita zaslužuju iskrenu i dosljednu politiku vođenu djelima, a ne riječima. 27. rujna građani neće birati tko glasnije govori protiv HDZ-a, nego tko ima vjerodostojnost i pravo tražiti njihovo povjerenje.