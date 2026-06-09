Ante Popović kritizira prvu godinu mandata Tomislava Šute: "Građani zaslužuju rezultate, a ne predstave"

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac Ante Popović uputio je kritike na račun gradonačelnika Tomislava Šute uoči predstavljanja rezultata prve godine njegova mandata, poručivši kako ne želi sudjelovati u, kako navodi, „cirkusu“ koji ne uvažava potrebe građana.

„Danas gradonačelnik Tomislav Šuta organizira predstavljanje prve godine mandata, a osobno ne želim sudjelovati u cirkusu, jer isti ne uvažava i ne sluša potrebe građana“, poručio je Popović.

Prema njegovim riječima, prva godina mandata potrošena je prvenstveno na unutarnje preslagivanje gradske uprave.

„Tomislav Šuta je prvu godinu potrošio na unutarnje preslagivanje gradske uprave kako bi zadovoljio stranačke i koalicijske interese, umjesto sustavnog rješavanja problema građana i razvoja projekata od javnog interesa“, istaknuo je.

Dodao je kako stanje u gradskoj upravi najbolje ilustrira činjenica da proces sistematizacije još uvijek nije završen.

„Pametnim ljudima je dovoljno da zaključe na kakvim se to projektima moglo raditi u neredu koji vlada po zgradi Banovine, jer sistematizacija još nije završena, a ulazi se u drugu godinu mandata. Umjesto najavljenog predstavljanja rezultata rada, gradonačelnik bi prvo trebao predstaviti ljude i njihove rezultate dosadašnjeg rada“, naveo je.

Kao primjer nedovoljne učinkovitosti gradske uprave Popović je izdvojio nekoliko manjih projekata na području Neslanovca koji, kako tvrdi, godinama čekaju realizaciju.

„Izgradnja javne rasvjete u dijelu Kupreške ulice čeka svoju realizaciju od 2016. godine. U neposrednoj blizini nalazi se vrtić Veseli patuljci, što predstavlja sigurnosni problem za djecu i roditelje“, upozorio je.

Dodao je kako već tri godine čekaju i projekti javne rasvjete u dječjem parku ispred Osnovne škole Ravne njive–Neslanovac te u dijelu Ulice Magistrala Solin, iako je projektnu dokumentaciju za oba projekta financirao kotar.

„O ostalim i većim projektima ne treba trošiti riječi jer ovi manji primjeri jasno pokazuju nedovoljnu učinkovitost gradske uprave u rješavanju konkretnih problema građana“, smatra Popović.

Osvrnuo se i na komunalno održavanje, ocijenivši da su rezultati skromni.

„Kao jedan od rijetkih realiziranih zahvata ističe se asfaltiranje približno 100 metara dijela Hercegovačke ulice, koja primarno služi kao tranzitna prometnica za ostatak županije, dok potrebe lokalnog stanovništva ostaju u drugom planu“, rekao je.

Posebno je komentirao i projekt nadogradnje Osnovne škole Ravne njive–Neslanovac, za koji tvrdi da otvara pitanja transparentnosti i zakonitosti.

„Prije nekoliko dana javno sam upozorio na nelogičnosti nadogradnje OŠ Ravne njive–Neslanovac, što otvara pitanje transparentnosti i odgovornosti u procesu donošenja nezakonitih odluka. Jeste li čuli ili vidjeli da se gradonačelnik po tom pitanju oglasio? Naravno da niste“, poručio je.

Na kraju je naglasio kako građani očekuju više konkretnih rezultata i veću transparentnost u radu gradske uprave.

„Građani Splita s pravom očekuju konkretnije rezultate, veću transparentnost i jasniju usmjerenost na projekte koji unapređuju kvalitetu života kako Neslanovca, tako i svih ostalih dijelova grada“, zaključio je Popović.