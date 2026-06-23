Ante Ivković Zonzi: "Kanadski Hrvati nosit će Vatrene do pobjede"

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat po hrvatskom vremenu igra vrlo važnu utakmicu u našoj skupini na Svjetskom prvenstvu. Nakon poraza od Engleske, Vatrenima je potrebna pobjeda u susretu s Panamom. I s neriješenim rezultatom naša bi reprezentacija ostala u igri za prolazak skupine, ali naši momci moraju od prvog sučevog zvižduka ići na pobjedu.

Danas je hrvatske nogometaše posjetio i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u pratnji ministara Tonča Glavine i Ante Šušnjara te će i oni noćas, kao i uvijek, biti dio hrvatskog srca uz Vatrene.

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A do pobjede će ih nositi brojni Hrvati koji su već ispunili ulice Toronta, a za stadion BMO Field, na kojem će noćas istrčati Dalićevi izabranici, veže se i posebna hrvatska priča, pomalo zatomljena u bivšem režimu, ali itekako ovjekovječena spomen-pločom na stadionu.

Naime, davne 1976. godine, prije točno 50 godina, hrvatska se trobojnica slavljenički vijorila u Torontu kada su momci iz Metros Toronto Croatije osvojili prvenstvo Amerike. Nastupali su tada u crveno-bijelo-plavim dresovima, između ostalih i nogometaši pristigli iz domovine, tada odlični napadači Osijeka Ivica Grnja i Ivan Lukačević. Imali su i problema te dobili kaznu jer su pri povratku kasnili pa nisu mogli nastupiti u derbiju tadašnje Druge lige protiv Famosa. Možeš misliti, svima je bilo jasno da su Osječani kažnjeni iz političkih razloga, tada za njih vrlo opasnih.

Za Croatiju je te slavom ovjenčane sezone nastupao i danas nažalost pokojni Zdravko Juričko, zvani Lav, nekada veliki talent iz reda Špacinih juniora, kasnije i uspješan novinar iz poznate splitske nogometno-novinarske obitelji. Otac Zlatko bio je poznati novinar Sportskih novosti, stric Zdravko odlični bek Bijelih iz velike generacije pedesetih godina, a brat Robert Juričko zvijezda "novog vala" hajdukovaca s kraja osamdesetih.

Za Croatiju Toronto igrao je te šampionske godine i golove zabijao jedan Eusebio. Toliko su bili ujedinjeni kanadski Hrvati u ljubavi prema nogometu, domovini i tada još samo sanjanoj hrvatskoj državi da su u svoje redove angažirali i "Crnu perlu Mozambika", zvijezdu Benfice i Portugala.

A jedan Splićanin, varoško dite, baš kako bi rekli s dušom Staroga placa, još je ranije u Torontu nosio dres s hrvatskim grbom – Ante Ivković Zonzi. Odlično desno krilo koje je znalo zabiti i beogradskom Partizanu, a kojeg je ozljeda svojedobno spriječila da karijera bude još veća i da još više kao igrač pruži Bijelima.

Dobar je to razlog za kavu sa Zonzijem u splitskoj žegi uoči velikog okršaja u Torontu, kada će cijeli Split, Hrvatska i dijaspora biti pred televizijskim ekranima.

"Naše će nositi publika. Samo onaj tko nije bio tamo ne zna koliko naši ljudi u Kanadi vole svoju domovinu. Upravo je to ono što će nositi naše momke i još jedan razlog zbog kojeg sam uvjeren u pobjedu Hrvatske. Tamo sam ostvario velika prijateljstva i kontakte. A krivo su me gledali mnogi u starom Domu Hajduka kada sam se vratio iz Croatije Toronto u Split. Htjeli su me istjerati jer sam navodno nacionalist. Jedini su stali uz mene moji prijatelji, legendarni kapetan Dragan Holcer i Iko Buljan."

"Je li onda slučajno da ćete ovih dana zajedno promovirati knjigu 'Hajdukova 71.' u Baškoj Vodi?"

"Je, i radujem se tome. Reći ću i neke stvari koje do sada nisu bile poznate. Dugo sam proveo u Hajduku, i kao igrač i kasnije kao funkcioner. Veliki Josip Skoblar izričito je tražio da mu upravo ja budem team-manager u oba mandata na Poljudu i tijekom osvajanja dvaju kupova u bivšoj državi."

Dakle, naši će iseljenici nositi Vatrene do pobjede. Tamo se Hrvatska živi i odanost domovini prenosi s koljena na koljeno. Upravo je tamo predsjednik Tuđman u Norvalu s franjevcima stvarao strategiju za stvaranje hrvatske države.

"Naši su iseljenici posebno fascinirani nogometom. Morate znati da su u moje vrijeme u svijetu postojale samo tri Croatije – u Melbourneu, Sydneyju i Torontu. Svi su bili povezani i svi su za mene znali. Tako su mi ta poznanstva kasnije dobro došla u Hajduku. Sedamnaest puta vodio sam Hajdukove mlađe uzraste u Kanadu, Ameriku i Australiju. Veterane Hajduka vodio sam u Australiju još 1986.", sjetno će Zonzi pokazujući fotografiju Hajdukovih veterana prije tog putovanja, baš onako gospodski odjevenih kako i priliči velikom klubu.

Prisjetio se Zonzi još jednog događaja.

"Nedavno ste pisali tekst kako je Hajduk 1990. u Australiji skinuo zvijezdu s dresa i vratio hrvatski povijesni grb. Ja sam se tada zatekao u Erdingu, njemačkom gradu pokraj Münchena. Vodio sam tamo ekipu Hajdukovih juniora. Juko Strinić, naš pokojni legendarni ekonom, hajdukovac i domoljub, spremio mi je u torbu komplet Hajdukovih dresova s hrvatskim grbom i rekao:

'Zonzi, samo osluškuj što će biti u Australiji.'

Te smo dresove poklonili voditelju Hrvatske katoličke misije fra Marinku Vukmanu."

Još smo nadugo i naširoko čakulali sa Zonzijem o Kupu 1967., danima kraj stare Plinare i mnogim drugim temama, ostavljajući ponešto i za neki idući put.

Nadamo se da će ga i u srijedu ujutro obradovati koji poziv iz Kanade, nekog našeg iseljenika, pa da se proslavi pobjeda Hrvata kao nekada.