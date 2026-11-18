Umirovljeni general Ante Gotovina na Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje prisjetio se stradanja hrvatskih branitelja i civila, ali i ratnih godina tijekom kojih je Hrvatska, unatoč početnoj vojnoj nadmoći agresora, uspjela izgraditi vojsku i izboriti slobodu.

Govoreći novinarima o 18. studenoga, jednom od najtežih datuma hrvatske novije povijesti, Gotovina je naglasio kako se žrtva svih koji su izgubili živote za domovinu nikada ne smije zaboraviti.

„Te žrtve, nedužne žrtve, civilne žrtve i svi oni su dali svoje živote za slobodu naše domovine. To je dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Počivali u miru i milosti Božjoj”, izjavio je.

„Bili smo slabo naoružani, ali smo stvorili snagu koja je porazila agresora”

Prisjećajući se pada Vukovara i stradanja Škabrnje 1991. godine, general je istaknuo koliko su te tragedije obilježile početak Domovinskog rata.

Podsjetio je da je Hrvatska tada bila znatno slabije naoružana od agresorskih snaga, no da se odnos snaga tijekom rata postupno mijenjao.

„Kad je agresor bio jak, imao je naoružanje. Mi smo bili slabo naoružani, ali s vremenom i s godinama smo se pripremili, naoružali i stvorili oružanu snagu koja je porazila agresora. I danas imamo slobodnu i sigurnu domovinu”, poručio je Gotovina.

Na pitanje koliko ga i danas emocionalno pogađaju sjećanja na ratne dane, odgovorio je kako o njima često razgovara s prijateljima s kojima je dijelio ratna iskustva. Unatoč teškim uspomenama, naglasio je da na budućnost gledaju s optimizmom.

Škabrnja pamti 86 žrtava

Škabrnja je 18. studenoga 1991. godine bila poprište jednog od najtežih zločina tijekom Domovinskog rata. U napadu pripadnika bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi, pod zapovjedništvom Ratka Mladića, ubijena su 43 civila i 15 hrvatskih branitelja.

Do oslobođenja Škabrnje u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine broj ubijenih popeo se na 86.

Prema navedenim podacima, za zločine počinjene u Škabrnji dosad su samo dvije osobe odslužile zatvorske kazne.

Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara i Škabrnje, Gotovinina poruka podsjeća na žrtvu na kojoj je izgrađena hrvatska sloboda, ali i na važnost okretanja budućnosti.