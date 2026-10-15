Ante Bilić sudjelovao u europskoj inicijativi: Europski odbor regija osudio veličanje Ratka Mladića

Na inicijativu hrvatskih članova, među kojima je i trogirski gradonačelnik Ante Bilić, Europski odbor regija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se osuđuje veličanje osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji

Europski odbor regija, savjetodavno tijelo Europske unije koje okuplja predstavnike lokalne i regionalne vlasti, usvojio je rezoluciju kojom se najoštrije osuđuje veličanje Ratka Mladića u Srbiji i Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Inicijativu je pokrenulo devet hrvatskih članova Odbora, neovisno o stranačkoj pripadnosti, a prijedlog je dobio potporu većine europskih kolega prije konačnog, jednoglasnog usvajanja.

Rezolucijom se upozorava da slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao nacionalnih heroja nije u skladu s temeljnim europskim vrijednostima, vladavinom prava i načelima pomirenja. Naglašava se i da odnos prema ratnim zločinima mora biti važan kriterij u procesu pristupanja Srbije Europskoj uniji.

"Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o zločinima koji su ostavili duboke i trajne posljedice na društvo. Veličanje osobe odgovorne za takve zločine nije samo uvreda žrtvama i njihovim obiteljima, nego i ozbiljan udar na vrijednosti na kojima počiva demokratska Europa. Ratni zločinci ne mogu biti heroji nacije, a njihovi zločini ne mogu se opravdavati ni pretvarati u predmet nacionalnog ponosa. Europa na to ne smije ostati nijema. Ako želimo graditi društvo utemeljeno na miru, ljudskim pravima i poštovanju svakog čovjeka, moramo jasno postaviti granice onoga što je prihvatljivo i dosljedno ih braniti. To je odgovornost europskih institucija, ali i svih nas koji obnašamo javne dužnosti i zato smo jednoglasno usvojili ovu rezoluciju. Način na koji se danas odnosimo prema ratnim zločinima poruka je budućim generacijama o tome kakvo društvo želimo biti", poručio je Bilić.

Usvajanjem rezolucije poslana je jasna politička poruka da europske integracije podrazumijevaju poštovanje zajedničkih vrijednosti i suočavanje s prošlošću. Dokument će biti upućen Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, institucijama koje imaju važnu ulogu u oblikovanju europske politike prema Srbiji.