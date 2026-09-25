Ante Banović otkriva plan za Varoš: Milićeva pred realizacijom, garaža na Kragića poljani jedan od glavnih ciljeva

Uoči kotarskih izbora u Splitu, Ante Banović, nositelj nezavisne kandidacijske liste u Gradskom kotaru Varoš, za Dalmaciju Danas predstavio je projekte i prioritete koje njegova lista želi provoditi u idućem razdoblju. Među njima posebno izdvaja uređenje Milićeve ulice, nastavak ozelenjavanja kotara te pokretanje procedure za izgradnju garaže na Kragića poljani. Banovićeva kandidacijska lista službeno je jedna od lista za Gradski kotar Varoš.

"Naoružani iskustvom možemo bolje"

Banović ističe da su na listi okupljeni mlađi stanovnici Varoša različitih zanimanja i iskustava, od vodoinstalatera i kuhara do magistara ekonomije i strojarstva te kroatista. "Ne povezuje nas samo prijateljstvo već i energija, želja za radom i, prije svega, iskustvo vođenja kotara u protekle četiri godine. Uvjereni smo da smo svojim radom pokazali kako se za Varoš može napraviti više. Ne želimo obećavati nemoguće, nego nastaviti raditi na konkretnim projektima i problemima koji svakodnevno opterećuju naše sugrađane", poručuje Banović.

Kako navodi, tijekom proteklog razdoblja na području kotara posađeno je 37 mladih stabala, a namjera je nastaviti s dodatnim ozelenjavanjem Varoša.

Milićeva ulica čeka posljednju administrativnu etapu

Jedan od projekata koji Banović posebno ističe jest uređenje Milićeve ulice. "Nestrpljivo očekujemo skori ulazak bagera u Milićevu ulicu, nakon što se riješi i posljednja administrativna etapa. Riječ je o projektu koji naši sugrađani dugo čekaju i kojem želimo pristupiti odgovorno i dovesti ga do završetka", kaže. Najavljuje i nastavak organizacije utrke kareta u Varošu. Manifestacija je ove godine, navodi Banović, organizirana u suradnji s Gradom, a plan je u budućnosti dodatno je razvijati.

Garaža na Kragića poljani

Kao jedan od najvećih problema Varoša Banović izdvaja promet, posebno nedostatak parkirnih mjesta. Prema njegovim riječima, prvi korak prema mogućoj izgradnji garaže na Kragića poljani trebalo bi biti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na planiranoj lokaciji. Nakon toga, navodi, trebali bi slijediti studija izvedivosti, potrebna dokumentacija i ostale administrativne procedure. "Ne želimo da garaža postane svojevrsno mitološko biće o kojem svi pričaju, a nitko ga ne vidi. Ne želimo da generacije koje dolaze nakon nas samo slušaju priče o garaži, kao što su ih slušale i generacije prije njih", kaže Banović. Dodaje kako njegova lista građanima želi iznositi informacije o svakom konkretnom pomaku vezanom uz projekt.

"Svjesni smo da je oko ovog projekta već prisutna određena skepsa, ali upravo zato želimo biti maksimalno otvoreni i transparentni", poručuje.

Ovo su projekti koje izdvajaju kao prioritete

Među projektima koje njegova lista želi staviti u prvi plan Banović navodi što skorije uređenje Milićeve ulice, pokretanje dokumentacije za garažu na Kragića poljani, uređenje druge postaje Križnog puta ispod Vidilice te uređenje proširenja u Jerinoj širini. Na popisu su i asfaltiranje Harambašićeve ulice, parterno uređenje Senjske ulice te dovršavanje dokumentacije potrebne za uređenje ostalih prioritetnih ulica u Varošu.

"Briga o kotaru ne odnosi se samo na velike projekte. Varoš čine i detalji, male stvari koje možda na prvi pogled izgledaju nevažno, ali pokazuju koliko smo privrženi svom kotaru i koliko nam je stalo do njegova izgleda i svakodnevnog života", ističe.

Na kraju je zahvalio svim sudionicima rada Vijeća kotara tijekom proteklog mandata te pozvao stanovnike Varoša da izađu na izbore. "Iza nas su četiri godine rada, iskustva i konkretnih projekata, a pred nama je još mnogo posla. Vjerujemo da možemo napraviti još više", zaključio je Ante Banović.