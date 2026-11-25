Hajduk sutra u utakmici bez publike zbog kazne dočekuje belgijsku momčad Sint - Truindense u četvrtoj utakmici Konferencijske lige. Dio tribina ipak će, uz dozvolu UEFA-e, moći popuniti oni najmlađi, djeca iz dalmatinskih nogometnih akademija, pa će bijeli ipak imati podršku s poljudskih tribina. I koliko god ekipa iz Belgije bila puna japanskih igrača, mi ćemo opet malo vremeplovom sjećanja, kako je Hajduk kroz povijest u europskim natjecanjima prolazio u susretima s belgijskim klubovima.

1976. HAJDUK – LIERSE

KUP POBJEDNIKA KUPOVA

0:1, 3:0

Bila je to sezona kada je veliki trener Tomislav Ivić otišao u Ajax, u svoju prvu i, naravno, uspješnu pečalbarsku epizodu. Bijele je vodio Josip Mićo Duvančić. Baš je njega, kao uspješnog i dobrog trenera Slobode iz Tuzle, Ivić izabrao za svojeg nasljednika, ostavivši mu svoju trofejnu Zlatnu generaciju.

Bijeli su u Belgiji poraženi s 1:0, na Starom placu bilo je 3:0 za Hajduk, golovima Slaviše Žungula (2) i Jurice Jerkovića.

Onda nas je u drugom kolu čekao Atlético Madrid s Ayalom i Pereirom, što se stvarno nije moglo proći.

1981. HAJDUK – BEVEREN

KUP UEFA

3:2, 1:2

Obećavajući je bio Hajduk te 1981./82. Dovedene su zvijezde prijelaznog roka Blaž Slišković i Zoran Jelikić. Već su tu bili Ivan Gudelj, Zlatko i Zoran Vujović, na vratima Pudar, u stoperskoj liniji Primorac i kapetan Vedran Rožić, pa Pešić, Miljuš…

Na klupi nogometni filozof Biće Mladinić…

I dobro je krenulo te sezone u Kupu UEFA, eliminiran je veliki Stuttgart, onda smo izvukli Beveren. U Belgiji smo pobijedili s 3:2, golovima Gudelja, Zl. Vujovića i Sliškovića.

Ovaj susret u Belgiji ostao je upamćen i po hrvatskim trobojnicama s povijesnim grbom, koje je na stadion donijela tadašnja hrvatska politička emigracija, što je onda uzbunilo medije i političke forume bivše države.

Belgijci su nas pobijedili u uzvratu u Splitu, čak vodili s 2:0, mogli proći, no u treće kolo nas je odveo Dušan Pešić, golom u 68. minuti.

Onda nas je čekala Valencija i katastrofa na stadionu „Luis Casanova”. Nije bilo TV prijenosa, pa kao da i sada čujemo glas Ede Pezzija s radioprijamnika: „Ide Pablo, pukla je veza…”

Zalud pun Poljud u uzvratu, i velika utakmica i golovi neprežaljenog nam Ivana Gudelja.

1986. HAJDUK – WAREGEM

ČETVRTFINALE KUPA UEFA

1:0, 0:1, na jedanaesterce 4:5

Ako se ikada trebalo i moglo uzeti europski trofej, bilo je to te sezone 1985./86., u zadnjoj sezoni braće Vujović i Bake Sliškovića u bijelom dresu. Bili su tu i Vulić, Asanović, Čelić, Deverić, na vratima Varvodić.

Goropadni Hajduk pregazio je već u Kupu UEFA francuski Metz, Torino i Dnjepr, maestralno i stručno vođen od Stanka Poklepovića.

Sve je bilo podređeno tom europskom natjecanju, slavilo se 75 godina Hajduka, slikavali se „bijeli” u dresovima iz 1911., emitirana je na tadašnjoj TV Zagreb i posebna zabavna emisija iz Bijelog salona.

Pred prvu utakmicu u Splitu, puna Riva, nosila se velika zastava koja je podignuta preko čitave sjeverne tribine. Tada smo postajali „alealeaši”, stizali su do nas strani stilovi navijanja.

Nakon mršave pobjede od 1:0, bez veze i nespretno smijenjen je Stanko Poklepović te je na klupu instaliran njegov dotadašnji pomoćnik Sergije Krešić.

Nije to bio pametan potez Hajdukove uprave. U Waregemu nas je potopio pred sam kraj regularnog dijela Brazilac Luvila Mutombo, pa smo ispali nakon izvođenja jedanaesteraca.

Spremali smo se tada dočekati u Zagrebu, na derbiju u Maksimiru, svoje bijele, polufinaliste Kupa UEFA.

Sjećam se kako sam štedio za otići na svoje prvo gostovanje, koje je, eto, neslavno propalo.

„A ja sam znao da Mutombo ulazi oko šezdesete minute i redovito zabija”, govorio je godinama poslije časna starina Stanko Poklepović.

E, moj šjor Špaco, jesmo li vam dovoljno zahvalili?

1994. HAJDUK – ANDERLECHT

LIGA PRVAKA

2:1, 0:0

U tim utakmicama s prvakom Belgije trasiran je Hajdukov veliki put u našoj najvećoj europskoj sezoni ikad, kad se stiglo do četvrtfinala Lige prvaka.

Bodovi u tim susretima bili su presudni za veliki uspjeh odlične momčadi najtrofejnijeg hajdukovca Ivana Katalinića.

Hajduk s Gabrićem, Vulićem, Štimcom, Asanovićem, Mornarom, Rapaićem, Pralijom, Ercegom bio je tada respektabilan europski klub.

Na Poljudu su te predivne večeri zabili Nenad Pralija i Darko Butorović.

2010. HAJDUK – ANDERLECHT

EUROPSKA LIGA

1:0, 0:2

I opet nas je Stanko Poklepović vodio uspješno na europskoj sceni, ne baš kao nekad, ali u tadašnjim Hajdukovim mogućnostima sam plasman u skupinu Europske lige bio je velika stvar.

Tamo su nas čekali AEK, Zenit i Anderlecht, a prvo ime Poljuda bio je Senijad Ibričić.

Pobijedili smo jedino Anderlecht u Splitu s 1:0, gol je postigao u zadnjim sekundama utakmice Ante Vukušić.

Sjećamo se te radosti, bilo je ono: „Ante, Ante, sinjski dijamante!”

Bijeli su tako kroz godine redovito na Poljudu pobjeđivali belgijske momčadi, neka tako bude i ovaj put.