Ante (27) je terminator iz Zagore! Ponovno je na vrhu jedne od najtežih utrka, ali iza pobjede stoji nevjerojatna priča

Kad Ante Bulog navuče vojnu odoru ili stane na start ekstremne utrke, jedno je gotovo sigurno, neće stati dok ne pobijedi. Ovaj 27-godišnji marinac iz Vrgorca drugu je godinu zaredom osvojio 'OCR Valens Victorious' u Vinkovcima, jedno od najzahtjevnijih natjecanja s preprekama u Hrvatskoj.

Na stazi dugoj gotovo 5,7 kilometara natjecatelji su morali svladati više od stotinu prepreka koje su testirale snagu, izdržljivost, spretnost i mentalnu čvrstoću. U konkurenciji od 450 sudionika iz osam država Bulog je ponovno bio najbolji među pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, ostavivši iza sebe desetke vojnih natjecatelja i stotine rekreativaca.

Za mladog pripadnika Hrvatske ratne mornarice granice, čini se, postoje samo zato da bi ih pomicao. Obranom prošlogodišnjeg naslova još je jednom potvrdio da se nalazi u samom vrhu hrvatskog OCR-a.

Vinkovačka gladijatorska arena

Između zahtjevnog posla i svakodnevnih životnih obveza uspjeli smo uhvatiti mladog Vrgorčanna Antu za kratak razgovor o pobjedi, pripremama i svemu što stoji iza ovakvih ekstremnih izazova.

'OCR Valens Victorious' u Vinkovcima ponovno je pokazao koliko su ovakve utrke zahtjevne, upravo ono što smo ranije spomenuli, kombinacija su snage, izdržljivosti, spretnosti i mentalne čvrstoće. Možete li nam za početak opisati o kakvom se natjecanju radi, kada je održano i kakva je bila konkurencija?

- Riječ je o OCR-u (Obstacle Course Racing), odnosno utrci s preprekama. Natjecanje je održano 14. lipnja u Vinkovcima. Natjecao sam se u kategoriji pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, u kojoj nas je bilo 30, dok je ukupno sudjelovalo oko 450 natjecatelja iz osam država. Staza je bila duga 5700 metara i sadržavala je više od stotinu prepreka - kazuje u uvodu naš sugovornik.

Nakon što je prošle godine osvojio prvo mjesto u svojoj kategoriji, mladi Ante ponovno je stigao do pobjede i obranio naslov u još jačoj konkurenciji. Prisjećajući se trenutka kada je postalo jasno da je ponovno najbolji, ističe koliko taj osjećaj znači nakon svih odricanja i uloženog truda.

- Prošle godine također sam osvojio prvo mjesto u svojoj kategoriji, ali obraniti naslov u još jačoj konkurenciji poseban je osjećaj. U tom trenutku sav trud, odricanja i treninzi dobiju smisao. Taj osjećaj teško je opisati riječima - iskreno će.

Od ringa do vojne odore

Valja naglasiti da iza Ante Buloga danas stoji kombinacija sportskog iskustva, vojne discipline i godina odricanja. Prije nego što se posvetio OCR utrkama, izgradio je snažan natjecateljski karakter kroz kickboxing, u kojem je osvojio naslov juniorskog prvaka Hrvatske, bio seniorski viceprvak države te stigao do pobjede na Europskom kupu. Upravo su ga borilački sportovi naučili kako se nositi s pritiskom, umorom i trenucima kada je najteže nastaviti dalje.

Nakon poticaja svog tadašnjeg trenera, pokojnog Davora Jovića, junaka Domovinskog rata i istaknutog pripadnika Hrvatske vojske, Bulog se odlučio priključiti Oružanim snagama Republike Hrvatske. Dragovoljno vojno osposobljavanje završio je 2019. godine, kada je proglašen najboljim ročnikom 24. naraštaja u Požegi. Ubrzo je nastavio s vojnom obukom te je među najboljim polaznicima završio i specijalističku vojnu obuku.

S obzirom na iskustvo iz borilačkih sportova i vojnog sustava, koliko vam je upravo ta stečena disciplina pomogla u najtežim trenucima utrke? Što vam je ove godine bilo najzahtjevnije tijekom natjecanja i kako ste uspjeli prebroditi trenutke kada je tijelo počelo popuštati?

- Na ovakvim utrkama gotovo je sve zahtjevno. Na mnogim preprekama dolazi i do ozljeda, primjerice opečenih ili "zapaljenih" dlanova od užadi. Takve situacije prebrodim zahvaljujući sportovima kojima sam se ranije bavio, prije svega kickboksu i boksu. Tamo naučite da nakon svakog teškog udarca morate ustati i nastaviti dalje.

Za ovakav rezultat nije dovoljna samo fizička predispozicija. Jasno je da iza svake pobjede stoje mjeseci rada, odricanja i stroga rutina. Bulog ističe kako trening zauzima velik dio njegova svakodnevnog života.

Deset treninga tjedno za nove pobjede

Zanimalo nas je koliko vremena ulaže u pripreme za ovakva natjecanja i kako izgleda njegov trening?

- Treningu posvećujem jako puno vremena. Tjedno odradim deset do jedanaest treninga. Ujutro uglavnom trčim ili vozim bicikl, a poslijepodne radim treninge snage - priča nam.

Osim fizičke spremnosti, u utrkama poput OCR-a često presuđuje i sposobnost izdržati kada tijelo počne slati signale za odustajanje. Upravo tu, kaže Bulog, najveću ulogu ima mentalna snaga.

Koliko vam je psihička priprema važna u trenucima kada umor postane najveći protivnik?

- Mentalna snaga iznimno je važna. Nakon dvadesetak prepreka ruke počinju otkazivati, stisak slabi, a noge više ne žele trčati. Upravo tada morate se sjetiti zašto ste toliko trenirali i zbog čega ste tu - otkriva.

Unatoč odličnoj pripremi i iskustvu, ni ovakve utrke ne prolaze bez trenutaka frustracije. Posebno kada se na stazi pojave situacije koje natjecatelju oduzimaju dragocjeno vrijeme.

Je li tijekom utrke bilo trenutaka frustracije ili situacija u kojima ste pomislili da bi moglo biti teško završiti?

- Nisam pomislio da neću završiti, ali bilo je frustrirajućih trenutaka. Dogodilo se da sustignem natjecatelje koji su startali prije mene. Budući da svakih četiri minute kreće nova skupina od četiri ili pet natjecatelja, zna se dogoditi da ih sustignete baš na prepreci i tada morate čekati da je oni prijeđu. U tim trenucima razmišljate samo o tome kako vrijeme prolazi, a vi stojite.

Uz zahtjevan posao i privatne obveze, održati ovakav ritam treninga nije jednostavno, no Bulog ističe kako se za ono što čovjek stvarno želi uvijek pronađe vrijeme. Dio treninga, poput trčanja, odrađuje ujutro na poslu u sklopu tjelesne pripreme, dok se poslijepodne uvijek pronađe sat vremena za trening snage.

Nakon još jedne pobjede i obrane naslova, nema puno vremena za odmor jer su pred njim već novi izazovi. Sljedeći veliki cilj mu je Spartan Race koji će se održati na Hvaru.

"Granice postoje da bi se pomicale"

Iako iza sebe ima brojne zahtjevne utrke i pobjede, Bulog smatra da ovakvi izazovi nisu rezervirani samo za vrhunski pripremljene sportaše. Svima koji se žele okušati u OCR utrkama, ali ih zaustavlja osjećaj da nisu dovoljno spremni, poručuje da je najvažnije napraviti prvi korak.

- Svi koji se žele okušati u ovome, a misle da nisu dovoljno spremni, trebali bi pokušati jer je i sam pokušaj veliki uspjeh. Na ovakvim natjecanjima postoje kazne ako se prepreka ne prijeđe, tako da će utrku svakako završiti, a nakon toga će sigurno biti jako ponosni na sebe.

Iza svakog njegovog uspjeha stoji i podrška najbližih. Posebno ističe ulogu supruge koja ga prati na putu brojnih treninga, odricanja i natjecanja.

- Podrška svih mi puno znači, ali supruga u svemu tome ima veliku ulogu i moja je najveća podrška.

Kada govori o motivaciji koja ga tjera da iznova pomiče vlastite granice, Bulog je sažeo svoj pristup sportu i životu u jednu rečenicu:

I za kraj. Kada biste u jednoj rečenici morali opisati što Vas pokreće da stalno pomičete vlastite granice, što biste rekli?

- Vlastite granice pomičem jer znam da se snaga, rast i uspjeh stvaraju onda kada odbijemo stati - za kraj će naš sugovornik.