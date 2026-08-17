Anonimni Dalmatinac nakon razornog požara napravio potez koji vraća vjeru u ljude: "Samo želim jedan dječji osmijeh"

Redakciji Dalmacije Danas javio se muškarac koji je želio ostati potpuno anoniman. Njegova poruka ima samo jedan cilj: pronaći obitelj s djetetom koje je u požaru, među ostalim stvarima, možda ostalo i bez svog bicikla.

Bicikl je prodavao, a onda se predomislio

Do prije nekoliko dana svoj je bicikl namjeravao prodati. No nakon svega što se dogodilo odlučio je odustati od prodaje i pokloniti ga djetetu kojem bi mogao vratiti barem malo radosti nakon teških trenutaka. "U valu dobrih vijesti i dobrih ljudi, pričeka san malo da se sve stiša pa bi samo podilija ovu poruku, ali bi volija da ostane anonimna, bez isticanja moga imena i prezimena", poručio je našoj redakciji. Kaže kako bi volio da se javi obitelj s djetetom koje je u razornom požaru, uz sve ostalo, možda ostalo i bez jedne od svojih omiljenih stvari – bicikla.

"Istu tu biciklu san do nedavno ima na prodaji, ali nakon svega šta se dogodilo, odlučija san odustat od prodaje i poklonit je ditetu kojem će značit barem približno onoliko koliko je značila i meni", napisao je.

"Nema potrebe za zahvalama"

Posebno je naglasio kako ne želi nikakvu pažnju niti zahvale. Želi samo da bicikl završi kod nekoga kome će iskreno značiti. "Nema potrebe za zahvalama, držite se i bit će sve dobro. Volija bi samo da bicikla pronađe novo misto, kod nekoga ko će joj se iskreno razveselit i s njom napravit neke nove, lipše uspomene", poručuje anonimni donator. Njegova posljednja rečenica možda najbolje opisuje cijelu ovu priču. "Ako se iz svega ovoga uspije izvuć barem jedan dječji osmijeh, meni je to više nego dovoljno."

Poznajete obitelj kojoj bi bicikl značio? Javite nam se

Bicikl je veličine L, a obitelj kojoj bi ovakav dar nakon požara mogao značiti neka se javi redakciji Dalmacije Danas.

Javiti se možete na redakcijski e-mail: info@dalmacijadanas.hr.

Molimo čitatelje da ovu priču podijele kako bi bicikl pronašao put do djeteta kojem će donijeti novi osmijeh i, kako je sam donator rekao, neke nove i ljepše uspomene.