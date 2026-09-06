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Anna Oxa večeras na Splitskom festivalu, ali uz stroga pravila. Evo kako se ponašati

Pogledajte kojih pravila se trebaju pridržavati svi posjetitelji koncerta

Na ovogodišnji Splitski festival večeras stiže talijanska glazbena zvijezda Anna Oxa, no njezin nastup pratit će i prilično stroga pravila.

Organizatori festivala objavili su važnu obavijest za sve posjetitelje, ali i predstavnike medija. Tijekom nastupa Anne Oxe bit će zabranjeno fotografiranje i snimanje, a pravilo se odnosi na publiku, fotografe, videografe, televizijske ekipe i ostale predstavnike medija.

Posjetiteljima se posebno poručuje da tijekom koncerta ne koriste mobitele za snimanje i fotografiranje, da ne objavljuju videosnimke nastupa te da nije dopušten ni livestream.

„Molimo vas da uvažite pravila izvođačice i da se tijekom koncerta pridržavate uputa organizatora na lokaciji“, poručili su iz Splitskog festivala.

Anna Oxa na pozornicu stiže večeras u 20 sati, a njezin nastup zasigurno će biti jedan od događaja večeri. Publika će tako morati odložiti mobitele i uživati u koncertu bez kamera, fotografiranja i snimanja.

Večeras, dakle, vrijedi jedno pravilo – uživati u glazbi, ali bez snimanja.

 

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