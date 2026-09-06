Anna Oxa večeras na Splitskom festivalu, ali uz stroga pravila. Evo kako se ponašati

Na ovogodišnji Splitski festival večeras stiže talijanska glazbena zvijezda Anna Oxa, no njezin nastup pratit će i prilično stroga pravila.

Organizatori festivala objavili su važnu obavijest za sve posjetitelje, ali i predstavnike medija. Tijekom nastupa Anne Oxe bit će zabranjeno fotografiranje i snimanje, a pravilo se odnosi na publiku, fotografe, videografe, televizijske ekipe i ostale predstavnike medija.

Posjetiteljima se posebno poručuje da tijekom koncerta ne koriste mobitele za snimanje i fotografiranje, da ne objavljuju videosnimke nastupa te da nije dopušten ni livestream.

„Molimo vas da uvažite pravila izvođačice i da se tijekom koncerta pridržavate uputa organizatora na lokaciji“, poručili su iz Splitskog festivala.

Anna Oxa na pozornicu stiže večeras u 20 sati, a njezin nastup zasigurno će biti jedan od događaja večeri. Publika će tako morati odložiti mobitele i uživati u koncertu bez kamera, fotografiranja i snimanja.

Večeras, dakle, vrijedi jedno pravilo – uživati u glazbi, ali bez snimanja.