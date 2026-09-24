ANKETA Za koga ćete glasati na kotarskim izborima u Splitu?

Split u nedjelju, 27. rujna, izlazi na izbore za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora, a birači će odlučivati tko će ih predstavljati u njihovim kvartovima.

Na izbore izlaze različite stranačke koalicije, samostalne stranke i nezavisne liste. HDZ i Domovinski pokret zajednički nastupaju na izborima, dok su Centar, SDP, Možemo! i Direkt okupili zajedničke liste u 17 gradskih kotareva.

U izbornoj utrci sudjeluju i druge političke opcije i nezavisne liste, a upravo građani imaju posljednju riječ.

Dalmacija Danas pita čitatelje: za koga ćete glasati na kotarskim izborima u Splitu?

Za koga ćete glasati na kotarskim izborima u Splitu? HDZ i Domovinski pokret Centar, SDP, Možemo! i Direkt DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti Split je naš! Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) Hrvatska seljačka stranka (HSS) Nezavisne liste – liste grupa birača Glasaj