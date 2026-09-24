ANKETA Za koga ćete glasati na kotarskim izborima u Splitu?

Split u nedjelju, 27. rujna, izlazi na izbore za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora, a birači će odlučivati tko će ih predstavljati u njihovim kvartovima.
Na izbore izlaze različite stranačke koalicije, samostalne stranke i nezavisne liste. HDZ i Domovinski pokret zajednički nastupaju na izborima, dok su Centar, SDP, Možemo! i Direkt okupili zajedničke liste u 17 gradskih kotareva.
U izbornoj utrci sudjeluju i druge političke opcije i nezavisne liste, a upravo građani imaju posljednju riječ.
Dalmacija Danas pita čitatelje: za koga ćete glasati na kotarskim izborima u Splitu?
Za koga ćete glasati na kotarskim izborima u Splitu?
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