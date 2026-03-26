ANKETA Treba li zabraniti točenje alkohola iza ponoći u splitskoj gradskoj jezgri?

U Splitu je predstavljen nacrt izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, kojim se predlaže ograničenje točenja alkohola u noćnim satima unutar stare gradske jezgre. Prijedlog je upućen predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću, a potpisuje ga gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Što se točno predlaže?

Ključna novost je uvođenje novog članka 6.a, prema kojem bi se u ugostiteljskim objektima iz skupine barova, koji ispunjavaju uvjete za noćni rad, zabranilo usluživanje alkoholnih pića u staroj gradskoj jezgri.

Prema prijedlogu, zabrana bi vrijedila od ponoći do 6 sati ujutro, dok bi petkom, subotom i uoči blagdana točenje alkohola bilo dopušteno do 1 sat. U razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada vrijedio bi stroži režim, uz iznimke za pojedine lokacije poput Trumbićeve obale, Trga dr. Franje Tuđmana, Trga Republike, Obale hrvatskog narodnog preporoda i Obale Lazareta.

Ako odluka bude usvojena, na snagu bi stupila osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Splita.

Novi pokušaj nakon presude suda

U obrazloženju se podsjeća da je Gradsko vijeće još 15. srpnja 2024. pokušalo uvesti red u gradskoj jezgri ograničavanjem rada noćnih klubova, ali je tu odluku ukinuo Visoki upravni sud jer je ocijenjeno da su prekoračene ovlasti Grada.

Zato se sada predlaže drukčiji model. Umjesto izravnog ograničavanja radnog vremena klubova, pokušava se zakonski intervenirati kroz zabranu točenja alkohola u određenom dijelu noći.

Ivošević: "Problem su noćni klubovi, a ne zaštitari"

Bojan Ivošević poručio je da glavni problem u staroj gradskoj jezgri nisu zaštitarske tvrtke, nego noćni klubovi i posljedice noćne konzumacije alkohola. Tvrdi da upravo alkohol u kasnim satima dovodi do narušavanja javnog reda i mira, buke, nereda i loše kvalitete života stanovnika centra.

Naglasio je i da se predložena mjera odnosi samo na vrlo mali dio grada, odnosno na, kako kaže, "tri promila Splita", te smatra da je riječ o ciljanoj, a ne širokoj zabrani.

Prijedlog sada ulazi u proceduru javnog savjetovanja, tijekom koje će se razmatrati primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti. Nakon toga trebao bi se definirati konačni obuhvat i konačan tekst odluke prije nego što se nađe pred Gradskim vijećem.

