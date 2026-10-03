Close Menu

ANKETA Tko je bio najgori u povijesnom debaklu Hrvatske?

Pitamo vas...

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je jedan od najtežih trenutaka u svojoj povijesti. Engleska je na riječkoj Rujevici slavila nevjerojatnih 7:0, nanijevši Hrvatskoj najveći poraz otkako postoji reprezentacija.

Englezi su već u prvom poluvremenu praktički riješili pitanje pobjednika. Nakon prvih 45 minuta na semaforu je stajalo 0:4, a ni nakon odmora nije bilo zaustavljanja engleske momčadi.

Debakl Vatrenih! Pratite reakcije nakon utakmice Hrvatske i Engleske

Po dva pogotka postigli su Harry Kane i Bukayo Saka, dok su po jednom mrežu Hrvatske zatresli Jude Bellingham, Anthony Gordon i Morgan Rogers.

Užas i debakl!

Hrvatska potpuno potonula na Rujevici

Sedam primljenih pogodaka dovoljno govori o večeri za zaborav. Hrvatska nije uspjela pronaći odgovor na igru Engleske, a nakon visokog zaostatka u prvom dijelu gosti su u nastavku samo nastavili povećavati prednost.

Nakon ovakvog rezultata teško je izdvojiti samo jednog krivca.

Od izbornika Slavena Bilića, preko obrane i veznog reda pa sve do napada, hrvatska reprezentacija odigrala je utakmicu koju će željeti što prije zaboraviti. Zato pitamo vas – tko je bio najgori u debaklu Hrvatske protiv Engleske na Rujevici?

Tko je bio najgori u debaklu Hrvatske protiv Engleske na Rujevici?

Tablice omogućuje Sofascore

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0