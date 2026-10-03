ANKETA Tko je bio najgori u povijesnom debaklu Hrvatske?

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je jedan od najtežih trenutaka u svojoj povijesti. Engleska je na riječkoj Rujevici slavila nevjerojatnih 7:0, nanijevši Hrvatskoj najveći poraz otkako postoji reprezentacija.

Englezi su već u prvom poluvremenu praktički riješili pitanje pobjednika. Nakon prvih 45 minuta na semaforu je stajalo 0:4, a ni nakon odmora nije bilo zaustavljanja engleske momčadi.

Po dva pogotka postigli su Harry Kane i Bukayo Saka, dok su po jednom mrežu Hrvatske zatresli Jude Bellingham, Anthony Gordon i Morgan Rogers.

Hrvatska potpuno potonula na Rujevici

Sedam primljenih pogodaka dovoljno govori o večeri za zaborav. Hrvatska nije uspjela pronaći odgovor na igru Engleske, a nakon visokog zaostatka u prvom dijelu gosti su u nastavku samo nastavili povećavati prednost.

Nakon ovakvog rezultata teško je izdvojiti samo jednog krivca.

Od izbornika Slavena Bilića, preko obrane i veznog reda pa sve do napada, hrvatska reprezentacija odigrala je utakmicu koju će željeti što prije zaboraviti. Zato pitamo vas – tko je bio najgori u debaklu Hrvatske protiv Engleske na Rujevici?

Tko je bio najgori u debaklu Hrvatske protiv Engleske na Rujevici? Slaven Bilić Dominik Livaković Josip Stanišić Luka Vušković Joško Gvardiol Ivan Perišić Luka Modrić Mateo Kovačić Petar Sučić Franjo Ivanović Martin Baturina Petar Musa Nikola Vlašić Mario Pašalić Igor Matanović Kristijan Jakić Glasaj

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