ANKETA Tko je bio najgori u povijesnom debaklu Hrvatske?

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je jedan od najtežih trenutaka u svojoj povijesti. Engleska je na riječkoj Rujevici slavila nevjerojatnih 7:0, nanijevši Hrvatskoj najveći poraz otkako postoji reprezentacija.
Englezi su već u prvom poluvremenu praktički riješili pitanje pobjednika. Nakon prvih 45 minuta na semaforu je stajalo 0:4, a ni nakon odmora nije bilo zaustavljanja engleske momčadi.
Debakl Vatrenih! Pratite reakcije nakon utakmice Hrvatske i Engleske
Po dva pogotka postigli su Harry Kane i Bukayo Saka, dok su po jednom mrežu Hrvatske zatresli Jude Bellingham, Anthony Gordon i Morgan Rogers.
Hrvatska potpuno potonula na Rujevici
Sedam primljenih pogodaka dovoljno govori o večeri za zaborav. Hrvatska nije uspjela pronaći odgovor na igru Engleske, a nakon visokog zaostatka u prvom dijelu gosti su u nastavku samo nastavili povećavati prednost.
Nakon ovakvog rezultata teško je izdvojiti samo jednog krivca.
Od izbornika Slavena Bilića, preko obrane i veznog reda pa sve do napada, hrvatska reprezentacija odigrala je utakmicu koju će željeti što prije zaboraviti. Zato pitamo vas – tko je bio najgori u debaklu Hrvatske protiv Engleske na Rujevici?
Tko je bio najgori u debaklu Hrvatske protiv Engleske na Rujevici?
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