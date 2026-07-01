ANKETA Što Splićani misle o Livaji? "Treba ga potjerati", "On je najviše dao Hajduku"

Ne prestaju se nizati reakcije nakon što je Marko Livaja udaljen s priprema Hajduka u Sloveniji zbog navodnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom. U proteklim danima u javnosti su se pojavile brojne informacije i različite verzije događaja, a Hajduk je zbog svega odlučio dodatno pojasniti situaciju službenim priopćenjem.

Hajduk objavio što se dogodilo u Sloveniji

Iz splitskog kluba poručili su kako je tijekom priprema došlo do nepoštivanja pravila koja su bila određena unutar momčadi.

"Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost. Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača, među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije", objavili su iz Hajduka.

Dodali su kako su trener i sportski direktor prvotno predviđenu novčanu kaznu odlučili zamijeniti blažom mjerom, odnosno trkačkim treningom.

"Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening. Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema", stoji u priopćenju.

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Klub tvrdi da Livaja nije na transfer listi

Hajduk je naglasio kako se mjera odnosi samo na period priprema te da će Marko Livaja po povratku momčadi u Split nastaviti trenirati s prvom ekipom.

"Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi. Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa", poručili su iz Hajduka.

Iz kluba dodaju kako će s kapetanom razgovarati o cijeloj situaciji.

"Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije. O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala", zaključili su iz Hajduka.

Splićani podijeljeni oko slučaja

No, što Splićani misle o temi koja je ovih dana zasjenila gotovo sve sportske priče u gradu? Dalmacija Danas pitala je građane za mišljenje, a odgovori su pokazali da su stavovi itekako podijeljeni.

Dio navijača smatra da se klupska pravila moraju poštovati bez obzira na ime i status igrača.

"Livaju treba potirat iz kluba", rekao je jedan od sugovornika.

"Ime ne smije biti iznad Hajduka. Uvijek sam na strani kluba", poručio je drugi.

Neki su se zapitali i je li ponašanje profesionalnog sportaša u takvoj situaciji prihvatljivo.

"Je li normalno da u jedan sat iza ponoći profesionalni igrač želi produžiti do zore?", jedan je od komentara koji su se mogli čuti ispred mikrofona Dalmacije Danas.

Mnogi ipak stali uz Livaju

S druge strane, velik broj navijača i dalje bezrezervno podržava Marka Livaju, ističući njegovu važnost za Hajduk i sve što je dao klubu.

"Na strani sam Livaje", kratko je poručio jedan Splićanin.

"Ne bi se trebalo njega nepoštivati, definitivno sam na strani Livaje", dodao je drugi.

"Jako je bitan igrač, on je najveći doprinos donio Hajduku", kazao je jedan od sugovornika.

Slučaj Livaja tako je još jednom pokazao koliko je Hajduk važna tema u Splitu i koliko snažne reakcije izaziva svaka odluka koja se tiče najvećih imena u bijelom dresu.

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