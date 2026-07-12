ANKETA Što kažete - tko će osvojiti Svjetsko?

Borba za naslov svjetskog prvaka ušla je u završnicu. Nakon četvrtfinalnih dvoboja poznata su četiri polufinalista Svjetskog prvenstva 2026. godine – Francuska, Argentina, Španjolska i Engleska.

Zanimljivo, riječ je o četiri najbolje reprezentacije na aktualnoj FIFA-inoj ljestvici, što se nikada prije nije dogodilo otkako je FIFA 1993. godine uvela rangiranje nacionalnih momčadi. Prvi put u povijesti upravo su prve četiri reprezentacije svijeta izborile plasman među četiri najbolje na Svjetskom prvenstvu.



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U prvom polufinalu snage će odmjeriti Francuska i Španjolska, dok će drugi finalist biti poznat nakon okršaja Argentine i Engleske.

Francuska, trenutačno vodeća reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, mjesto u polufinalu izborila je pobjedom 2:0 protiv Maroka. Španjolska je u četvrtfinalu svladala Belgiju 2:1, a pogodak vrijedan prolaza u 88. minuti postigao je Mikel Merino.

Engleska je do polufinala stigla nakon produžetaka protiv Norveške. Junak susreta bio je Jude Bellingham, koji je s dva pogotka predvodio Engleze do pobjede 2:1.

Produžeci su odlučivali i u dvoboju Argentine i Švicarske. Aktualni svjetski prvaci slavili su 3:1, a pobjedu su u dodatnom vremenu potvrdili Julián Álvarez i Lautaro Martínez.

Polufinala na rasporedu u utorak i srijedu

Prvo polufinale između Francuske i Španjolske igra se u utorak, 14. srpnja, u Dallasu s početkom u 21 sat po hrvatskom vremenu.

Dan kasnije, također od 21 sat, u Atlanti će se za mjesto u finalu boriti Argentina i Engleska.

Ovakav rasplet djelomično je rezultat i novog sustava ždrijeba proširenog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija. Četiri najbolje momčadi s FIFA-ine ljestvice bile su raspoređene u različite dijelove ždrijeba kako se nisu mogle međusobno susresti prije polufinala.

Sve četiri reprezentacije opravdale su ulogu nositelja, pa će o putnicima u finale odlučivati dvoboji prve i treće te druge i četvrte reprezentacije svijeta.

Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo? Engleska

Argentina

Francuska

Španjolska

