ANKETA Slavite li Noć vještica?

Noć vještica, ili Halloween, slavi se 31. listopada, uoči Svih svetih. Iako se danas veže uz kostime, bundeve i zabave, korijeni ovog običaja sežu u drevni keltski festival Samhain, kojim se obilježavao kraj ljeta i početak zime. Kelti su vjerovali da se te noći briše granica između svijeta živih i mrtvih, pa su se maskirali kako bi otjerali zle duhove.

Simbol izdubljene bundeve potječe iz irske legende o kovaču Jacku, koji je prevario vraga, a svjetlost u izdubljenoj repi – kasnije bundevi – vodila mu je dušu kroz mrak. Tako je nastao poznati Jack O’Lantern.

Danas se Noć vještica obilježava diljem svijeta – u SAD-u je drugi najpopularniji blagdan nakon Božića, u Francuskoj i Britaniji priređuju se maskirane zabave, a Irci i dalje pale krijesove. U Meksiku se istih dana slavi Dan mrtvih, šarenim bojama i glazbom koja slavi život.

Slavite li Noć vještica? Ne!

Da