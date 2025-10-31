ANKETA Slavite li Noć vještica?

Close Menu

Danas se Noć vještica obilježava diljem svijeta

Noć vještica, ili Halloween, slavi se 31. listopada, uoči Svih svetih. Iako se danas veže uz kostime, bundeve i zabave, korijeni ovog običaja sežu u drevni keltski festival Samhain, kojim se obilježavao kraj ljeta i početak zime. Kelti su vjerovali da se te noći briše granica između svijeta živih i mrtvih, pa su se maskirali kako bi otjerali zle duhove.

Simbol izdubljene bundeve potječe iz irske legende o kovaču Jacku, koji je prevario vraga, a svjetlost u izdubljenoj repi – kasnije bundevi – vodila mu je dušu kroz mrak. Tako je nastao poznati Jack O’Lantern.

Danas se Noć vještica obilježava diljem svijeta – u SAD-u je drugi najpopularniji blagdan nakon Božića, u Francuskoj i Britaniji priređuju se maskirane zabave, a Irci i dalje pale krijesove. U Meksiku se istih dana slavi Dan mrtvih, šarenim bojama i glazbom koja slavi život.

Slavite li Noć vještica?

