ANKETA: Radnici Holdinga štrajkaju, a ovo su njihove plaće. Imate li vi toliko?

Zagrebački holding objavio je uoči štrajka, koji je počeo rano jutros, podatke o plaćama za nekoliko najbrojnijih operativnih zanimanja u svojim podružnicama.

Prema podacima koje je Holding objavio, vozači u Čistoći u srpnju su prosječno dobili 1851 euro neto, radnici na Gradskim grobljima 1586 eura, vrtlari u Zrinjevcu 1574 eura, cestari u Zagrebačkim cestama 1545 eura, a komunalni radnici u Čistoći 1651 euro, piše Index.

Vozači Čistoće prosječno dobiju 1851 euro

Najvišu prosječnu plaću među zanimanjima za koja je Holding objavio podatke imaju vozači Čistoće. Prosječna isplaćena neto plaća s dodacima u srpnju iznosila je 1851.05 eura, što je 70 posto više nego u srpnju 2021. godine.

Najmanja neto plaća isplaćena vozaču Čistoće u srpnju iznosila je 1528.91 euro. Taj radnik živi u Zagrebu, a u tom je mjesecu deset dana bio na godišnjem odmoru.

Najveća isplaćena plaća iznosila je 2654.35 eura. Riječ je o vozaču koji je cijeli mjesec radio u trećoj smjeni, odradio sedam prekovremenih sati, na posao putuje iz Zagorja (za što prima 157.17 eura naknade za prijevoz) te ima porezni odbitak od 1920 eura za četvero uzdržavanih članova obitelji.

Imate li vi plaću poput radnika Zagrebačkog holdinga? Da, moja plaća je veća Da, otprilike je jednaka Ne, moja plaća je manja Znatno je manja Glasaj

ZET-ovci prosječno dobiju 1931 euro

Stigli su i podaci o plaćama u ZET-u za srpanj. Prosječna isplaćena neto plaća sa stalnim dodacima za vozača autobusa/tramvaja u ZET-u u srpnju 2026. godine iznosila je 1.992,12 eura, što je u prosjeku 63% više nego u srpnju 2021. godine, a prosječna plaća u cijelom ZET-u je u srpnju bila 1931,33 eura. Najmanja isplaćena neto plaća vozača autobusa sa srednjom stručnom spremom iznosila je 1661.14 eura. Taj iznos isplaćen je radniku iz Zagreba s 15 godina staža koji je odradio puno radno vrijeme u dvije smjene, bez prekovremenih sati i bez dodatnih poreznih olakšica.

S druge strane, jedna od najvećih isplaćenih plaća vozaču autobusa u istom mjesecu dosegnula je 2725.05 eura. Riječ je o radniku iz Zagreba s 21 godinom radnog staža koji je radio u različitim smjenama i vikendima, a tijekom mjeseca koristio je i dio godišnjeg odmora. Taj iznos uključuje i 14 prekovremenih sati, dodatak za vožnju zglobnog vozila te poreznu olakšicu za četvero uzdržavanih članova obitelji, piše Index.

Komunalni radnici prosječno dobiju 1651 euro

Prosječna neto plaća komunalnog radnika u Čistoći s dodacima u srpnju je iznosila 1650.61 euro. Iz Holdinga ističu da je to 87 posto više nego u srpnju 2021. godine. Najmanja isplaćena plaća iznosila je 1272.30 eura, a primio ju je radnik iz Zagreba s jednom godinom staža koji je radio puno radno vrijeme bez prekovremenih sati.

Najviša isplaćena plaća komunalnom radniku dosegnula je 2250.81 euro. Taj je radnik cijeli mjesec odradio u trećoj smjeni uz 15 prekovremenih sati, putuje iz zagrebačkog prstena uz naknadu za prijevoz od 228.82 eura te ima porezni odbitak od 1845 eura za troje uzdržavanih članova.

Grobari prosječno dobiju 1586 eura

Prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za grobara u podružnici Gradska groblja u srpnju je iznosila 1586.28 eura, što je za 80 posto više u odnosu na srpanj 2021. godine. Najmanja isplaćena plaća grobaru bila je 1345.78 eura za radnika iz Zagreba koji je radio puno radno vrijeme i koristi osobni odbitak.

Najveća neto plaća grobara u srpnju iznosila je 2057.61 euro. Isplaćena je radniku iz Zagreba koji je imao 24 prekovremena sata i porezni odbitak od 1320 eura za dva uzdržavana člana obitelji.

Vrtlari u Zrinjevcu prosječno dobiju 1574 eura

Vrtlar u Zrinjevcu u srpnju je u prosjeku zaradio 1573.70 eura neto s dodacima, što je za 77 posto više nego u istom mjesecu 2021. godine. Najmanja isplaćena plaća iznosila je 1243.66 eura (radnik iz Zagreba koji je deset dana proveo na godišnjem odmoru uz osobni porezni odbitak).

Najveća isplaćena plaća vrtlaru iznosila je 2026.87 eura. Taj je radnik odradio 32 prekovremena sata, putuje na posao iz Lekenika u Sisačko-moslavačkoj županiji (dodatak za prijevoz 120.49 eura) te ima porezni odbitak za jednog uzdržavanog člana obitelji.

Cestari prosječno dobiju 1545 eura

Prosječna neto plaća cestara u Zagrebačkim cestama s dodacima u srpnju je iznosila 1545.46 eura, što je također 77 posto više nego u srpnju 2021. Najmanja isplaćena neto plaća bila je 1256.59 eura. Radnik je iz Zagreba, bio je pet dana na godišnjem odmoru, imao jedan prekovremeni sat i osobni odbitak.

Najviša plaća cestara iznosila je 2051.40 eura, a pripala je radniku koji je imao 16 prekovremenih sati subotom, koristi olakšicu za dva uzdržavana člana te putuje na posao iz Donjeg Kraljevca u Međimurskoj županiji, za što prima 347.50 eura naknade za prijevoz.

Za usporedbu, prosječna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju iznosila je 1540 eura, a medijalna 1346 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. To znači da je polovina zaposlenih u zemlji primila manje, a polovina više od 1346 eura.

Grad Zagreb objavio platne liste ZET-a i Čistoće

Grad Zagreb objavio je anonimizirane platne liste radnika ZET-a i Čistoće. Grad je objavio šest anonimiziranih platnih lista za srpanj, tri iz ZET-a i tri iz Čistoće.

Na platnoj listi komunalnog radnika koju je Grad označio kao primjer prosječne plaće pod stavkom "neto plaća" stoji 1261,38 eura. Radnik uz to ima 76,66 eura nagrade, 100 eura naknade za prehranu, 33,45 eura naknade za mjesni prijevoz i 179,12 eura naknade za vanjski prijevoz, piše Index.

Kada se svi ti iznosi pribroje neto plaći, dolazi se do 1650,61 euro. To odgovara iznosu koji je Grad ranije prikazao kao prosječnu isplaćenu neto plaću s dodacima komunalnog radnika.

Na samoj platnoj listi konačni iznos za isplatu iznosi 1638 eura jer je radniku obračunata i obustava od 12,61 euro.