ANKETA Livaja napušta pripreme Hajduka: Treba li sada otići i s Poljuda?

Kako je jučer objavio službeni Hajduk, Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme Hajduka na Bledu i vratiti se u Split. Odluka je, kako je objavio klub, donesena zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Hajduka za vrijeme boravka na pripremama.

Riječ je o vijesti koja je snažno odjeknula među navijačima, posebno jer se radi o jednom od najvažnijih igrača Hajduka posljednjih godina i nogometašu koji ima poseban status na Poljudu.

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"Hajduk na prvom mjestu"

Iz Hajduka su poručili kako je odluka donesena isključivo u interesu kluba.

"Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno", objavili su iz Hajduka.

Za sada nije poznato hoće li ova odluka imati dodatne posljedice za Livajin status u momčadi ili je riječ o disciplinskoj mjeri koja se odnosi isključivo na njegov raniji povratak s priprema.

Navijači čekaju rasplet

Livaja je godinama jedan od simbola Hajduka, igrač oko kojeg se gradi veliki dio igre i emocije navijača. Upravo zato ova odluka kluba izazvala je brojne reakcije i otvorila pitanje što će se dogoditi u nastavku priprema, ali i uoči nove sezone.

Hajduk je najavio kako će o daljnjim odlukama javnost obavijestiti na vrijeme.

Treba li Marko Livaja otići iz Hajduka? Da, vrijeme je za rastanak

Ne, Livaja mora ostati u Hajduku

Treba pričekati službenu odluku kluba

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