ANKETA Kako ocjenjujete rad Tomislava Šute u prvih godinu dana mandata na čelu Splita?

Dalmacija Danas jučer je objavila veliki intervju s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, u kojem je govorio o prvoj godini vlasti, ključnim gradskim projektima, Spaladium Areni, Poljudu, Žnjanu, Marjanu, odnosima u Gradskom vijeću i planovima za nastavak mandata.

Danas je Šuta javnosti predstavio rezultate prve godine na čelu Splita, istaknuvši kako je njegova administracija pokrenula niz projekata koji su, prema njegovim riječima, godinama stajali. Govorio je o velikom investicijskom ciklusu, prometnim i infrastrukturnim zahvatima, socijalnim mjerama, projektima stanovanja, garažama, školama, vrtićima i drugim gradskim temama.

Njegovi pobornici reći će da je Šuta u godinu dana ostvario sjajan rezultat i pokrenuo važne procese za Split.

Kritičari će, pak, reći da se u gradu još ne vide veći konkretni pomaci i da će se pravi učinci tek trebati pokazati.

A mi pitamo vas:

Kako ocjenjujete rad Tomislava Šute u prvih godinu dana mandata na čelu Splita? 5 – Odličan

4 – Vrlo dobar

3 – Dobar

2 – Dovoljan

1 – Nedovoljan

Ne znam