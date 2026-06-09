ANKETA Kako ocjenjujete rad Tomislava Šute u prvih godinu dana mandata na čelu Splita?

Dalmacija Danas jučer je objavila veliki intervju s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, u kojem je govorio o prvoj godini vlasti, ključnim gradskim projektima, Spaladium Areni, Poljudu, Žnjanu, Marjanu, odnosima u Gradskom vijeću i planovima za nastavak mandata.
VELIKI INTERVJU Tomislav Šuta bez rukavica o prvoj godini vlasti: Spaladium Arena, Poljud, Kerum, Matijević, Žnjan i Marjan
Danas je Šuta javnosti predstavio rezultate prve godine na čelu Splita, istaknuvši kako je njegova administracija pokrenula niz projekata koji su, prema njegovim riječima, godinama stajali. Govorio je o velikom investicijskom ciklusu, prometnim i infrastrukturnim zahvatima, socijalnim mjerama, projektima stanovanja, garažama, školama, vrtićima i drugim gradskim temama.
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Njegovi pobornici reći će da je Šuta u godinu dana ostvario sjajan rezultat i pokrenuo važne procese za Split.
Kritičari će, pak, reći da se u gradu još ne vide veći konkretni pomaci i da će se pravi učinci tek trebati pokazati.
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