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ANKETA Kako ocjenjujete rad Tomislava Šute u prvih godinu dana mandata na čelu Splita?

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Tomislav Šuta

Dalmacija Danas jučer je objavila veliki intervju s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, u kojem je govorio o prvoj godini vlasti, ključnim gradskim projektima, Spaladium Areni, Poljudu, Žnjanu, Marjanu, odnosima u Gradskom vijeću i planovima za nastavak mandata.

VELIKI INTERVJU Tomislav Šuta bez rukavica o prvoj godini vlasti: Spaladium Arena, Poljud, Kerum, Matijević, Žnjan i Marjan

Danas je Šuta javnosti predstavio rezultate prve godine na čelu Splita, istaknuvši kako je njegova administracija pokrenula niz projekata koji su, prema njegovim riječima, godinama stajali. Govorio je o velikom investicijskom ciklusu, prometnim i infrastrukturnim zahvatima, socijalnim mjerama, projektima stanovanja, garažama, školama, vrtićima i drugim gradskim temama.

GODINA DANA VLASTI Šuta predstavio rezultate i najavio investicijski ciklus vrijedan stotine milijuna eura: "Pokrenuli smo projekte koji su godinama stajali"

Njegovi pobornici reći će da je Šuta u godinu dana ostvario sjajan rezultat i pokrenuo važne procese za Split.

Kritičari će, pak, reći da se u gradu još ne vide veći konkretni pomaci i da će se pravi učinci tek trebati pokazati.

Šuta: "Ne bježim od odluka, izmjene GUP-a bit će donesene"; otkrio i koliko je koštala prezentacija u Tehnološkom parku

A mi pitamo vas:

Kako ocjenjujete rad Tomislava Šute u prvih godinu dana mandata na čelu Splita?

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