ANKETA Je li vam Ultra uopće napeta?

Ultra Europe u petak ponovno otvara vrata Parka mladeži. Organizatori najavljuju najveće izdanje dosad, više od 150 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta i još jedan vikend u kojem će Split postati jedno od središta elektroničke glazbe.

Dok se festivalska pozornica sprema ugostiti najveća svjetska DJ imena, čini se da među domaćima vlada znatno manje uzbuđenja nego prethodnih godina. Za mnoge Splićane Ultra je tek vikend prometnih gužvi, zatvorenih ulica i velikog broja turista, dok drugi smatraju da je riječ o događaju koji gradu donosi veliku promociju i značajne prihode.

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Neki festival prate od prvog dana i ne propuštaju nijedno izdanje, drugi ga već godinama potpuno ignoriraju, a ima i onih koji će tek zbog Ultre na nekoliko dana pobjeći iz grada.

Zato vas pitamo:

Je li vam Ultra uopće napeta?

Je li vam Ultra napeta? Da, bit će top

Ne, nikog nije briga za Ultrom

Ne znam