Dino Merlin ipak neće nastupiti na splitskoj Rivi 30. prosinca. Nakon višednevnih polemika, kritika i peticije protiv njegova nastupa, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da Grad Split neće potpisati ugovor s popularnim bosanskohercegovačkim pjevačem. Je li riječ o odgovornoj odluci ili nepotrebnom popuštanju pritiscima? Pitamo vas u našoj anketi.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji za medije održanoj u petak, 20. studenoga, potvrdio je da od najavljenog koncerta Dine Merlina na Rivi neće biti ništa.

Odluka je uslijedila nakon burnih reakcija dijela javnosti, rasprava o cijeni koncerta i peticije kojom se tražilo njegovo otkazivanje.

Šuta je pritom otkrio da su Merlinovi menadžeri ponudili sufinancirati dio produkcije u iznosu od oko 80 tisuća eura, no unatoč tome odlučio je da Grad neće zaključiti ugovor.

"S obzirom na to da je javnost dezinformirana, donio sam odluku da se ugovor s Merlinom neće zaključiti", poručio je gradonačelnik.

"Žao mi je kao čovjeku što smo došli do ove situacije"

Šuta je priznao da žali zbog razvoja događaja, ali smatra da je odustajanje od koncerta trenutačno najbolje rješenje.

"Žao mi je kao čovjeku da smo došli do ove situacije. U ovom trenutku smatram da je ovo najbolja odluka za Grad. Šteta koja je učinjena ne može se promijeniti", izjavio je.

Govoreći o financiranju Adventa, naveo je da će ukupni troškovi iznositi oko 1,4 milijuna eura, od čega će oko 900 tisuća eura biti izdvojeno iz gradskog proračuna. Ostatak bi se trebao financirati sponzorstvima, prihodima od adventskih kućica i drugim izvorima.

Gradonačelnik je također odbacio tvrdnje da je Merlinov honorar u Splitu bio znatno viši nego u drugim gradovima.

Je li Grad trebao odustati?

Odluka o otkazivanju planiranog koncerta otvorila je novo pitanje: treba li gradska vlast odustati od velikih glazbenih događanja kada se dio javnosti usprotivi njihovoj cijeni ili je upravo takva reakcija pokazatelj odgovornog upravljanja javnim novcem?

Dok jedni smatraju da je Šuta postupio ispravno i poslušao građane koji su upozoravali na troškove, drugi drže da je Split ostao bez velikog koncerta zbog političkih prijepora i pritisaka.

Zato pitamo čitatelje Dalmacije Danas: Je li Tomislav Šuta dobro postupio odlukom da se koncert Dine Merlina na splitskoj Rivi neće održati?

Je li Šuta dobro postupio? Da Ne, nije trebao otkazati Ne znam Glasaj