U uzbudljivom susretu Dinama i Istre 1961 na Maksimiru, koji je završio pobjedom Zagrepčana 3:2, nije nedostajalo ni spornih sudačkih odluka. Jedna od njih dogodila se u samoj završnici prvog poluvremena, kada su gosti smatrali da su trebali dobiti kazneni udarac.

U 45. minuti Dinamov branič Matteo Pérez Vinlöf nagazio je igrača Istre Renea Hrvatina u kaznenom prostoru domaćina. Međutim, glavni sudac Igor Pajač nije pokazao na bijelu točku, nego je dopustio nastavak susreta.

Je li Istra 1961 oštećena za kazneni udarac protiv Dinama? Da, sudac je morao dosuditi penal za Istru Ne, odluka suca bila je ispravna Teško je procijeniti, situacija je dvojbena Glasaj

Nedugo nakon te situacije označen je kraj prvog dijela utakmice. Ostalo je otvoreno pitanje je li kontakt bio dovoljan za dosuđivanje kaznenog udarca.

Je li Istra oštećena na Maksimiru? Procijenite sami! Video pogledajte OVDJE.